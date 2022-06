Americký úřad povolil vakcíny proti covidu-19 pro děti od šesti měsíců

FDA rozhodoval na základě názoru nezávislých odborníků, kteří obě vakcíny doporučili ve středu jako vhodné pro malé děti.

"Tak, jako jsme to viděli u starších věkových skupin, i zde očekáváme, že vakcíny ochrání před těžkým průběhem covidu-19 a hospitalizacemi nebo úmrtím," sdělil Robert Califf z FDA. Zahájení vakcinace bude definitivně povoleno, až je schválí také Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), což by mohlo být v sobotu.

Podle WP přichází rozhodnutí ve chvíli, kdy ochabuje ochota k očkování a počet hospitalizovaných s covidem-19 je nejvyšší za tři měsíce. Termín je důležitý také proto, že zbývá několik měsíců do podzimu, kdy mohou případy nákazy znovu začít přibývat.

Podle WP ale zpočátku zřejmě nebude zájem příliš velký, průzkum nadace Keiser Family ukázal, že jakmile budou vakcíny k dispozici, chce malé děti nechat očkovat jenom 18 procent rodin, přičemž 27 procent rodin je odhodláno "rozhodně" dětem vakcínu nedat.

Vakcína firmy Moderna je dvoudávková a určená dětem od šesti měsíců do pěti let. Dávky se budou aplikovat s měsíčním odstupem. Přípravek firem Pfizer a BioNTech je pro děti do čtyř let a je třídávkový. Druhá dávka se má aplikovat tři týdny po první, třetí za dva měsíce.