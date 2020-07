Americký Walmart zavádí povinné roušky, nakazil se guvernér Oklahomy

Statistika známých nakažených aktuálně v USA narůstá tempem převyšujícím 60.000 případů denně. Průměrný přírůstek byl v posledním týdnu skoro trojnásobný ve srovnání se stavem, jaký panoval před měsícem, a nákaza je podle médií na vzestupu asi ve 40 státech.

"Červenec začíná vypadat spíše jako březen. Podniky se zavírají, nemocnice se plní, výsledky testů se zpracovávají několik dní a veřejní činitelé varují, že to nejhorší možná teprve přijde," shrnul dnes aktuální situaci deník The New York Times (NYT).

Napříč Spojenými státy kvůli nepříznivému vývoji přibývají nařízení o zakrývání úst a nosu, přičemž v některých státech se nošení roušek zavádí plošně, jinde na úrovni jednotlivých měst či okresů a přidávají se také soukromé společnosti. Podle televize CNN už opatření ohlásila síť kaváren Starbucks nebo řetězec obchodů s elektronikou Best Buy. Nyní se připojila síť diskontních obchodů Walmart.

"Momentálně asi 65 procent z našich více než 5000 prodejen spadá do oblastí, kde platí jistá podoba úředního nařízení kolem pokrývek obličeje. V zájmu zvýšení konzistence napříč našimi obchody a kluby budeme po všech zákaznících vyžadovat nošení pokrývky obličeje počínaje pondělkem 20. července," uvedla společnost v prohlášení.

Roušky jsou na veřejnosti povinné asi v polovině amerických států. Celkem 27 z 50 států USA pak podle CNN v posledních týdnech pozastavilo uvolňování restrikcí spojených s epidemií nebo je ve světle rychlého nárůstu nákaz obnovilo. NYT uvádí, že zatímco v březnu byl jasným epicentrem nákazy severovýchod země, nyní se koronavirus rychle šíří ve více regionech.

Jedním z takových míst je Florida, kde už více než 50 nemocnic ohlásilo zcela zaplněné jednotky intenzivní péče. Jen v okrese Miami-Dade bylo v úterý podle oficiálních statistik v souvislosti s covidem-19 v nemocniční péči 2029 lidí, z toho 226 na plicní ventilaci. Pozitivní zde byl v úterý opět skoro každý třetí test na virus SARS-CoV-2.

Celkem bylo v uplynulém dni ve Spojených státech ohlášeno na 65.000 případů nákazy, což je druhá nejvyšší denní bilance od začátku šíření koronaviru. Mezi infikovanými je nově i lídr státu Oklahoma Stitt, který se označil za prvního guvernéra s pozitivním nálezem na SARS-CoV-2. Agentura AP podotkla, že Stitt byl zastáncem jednoho z nejagresivnějších plánů na obnovu společenských a ekonomických aktivit a málokdy se ukazoval v roušce. Oklahoma v posledních týdnech zažívá prudký nárůst počtu nakažených.