Americká hymna možná nepřežije protesty. Aktivistům vadí její autor

Nová národní hymna Spojených států by mohla jít ruku v ruce s pozměněným názvem populárního nanuku Eskimo Pie a lívanců Aunt Jemina. Text písně má totiž původ v básni, kterou napsal v září 1814 během bitvy o Baltimore Francis Scott Key, který je znám tím, že vlastnil otroky. O dění v USA informoval americký deník New York Post.

Teprve později v roce 1931 došlo k její přeměně na státní symbol USA. Americký prezident Herbert Hoover jí pouze pozměnil tím, že se během slavnostních ceremonií, mezi něž patří například baseballové zápasy, promoce a další, nezpívala třetí sloka legitimizující otroctví.

Powell jí však i nadále považuje za problematickou vzhledem k faktu, že například hráč amerického fotbalu Colin Kaepernik odmítl v roce 2016 během jejího přehrávání povstat, čímž chtěl vyjádřit podporu hnutí Black Lives Matter. I nadále je v některých kruzích brána kontroverzně.

Spisovatel zároveň také poukázal na fakt, že autor americké státní hymny vyrostl v rodině, která vědomě zneužívala otroky. Sám navíc udržoval blízké vztahy s tehdejším americkým prezidentem Andrewem Jacksonem a soudcem Nejvyššího soudu USA Rogerem Taneym, který odmítal zrušení otroctví. Z tohoto důvodu by uvítal náhradu dosavadního textu písní "Imagine" Johna Lennona, člena skupiny Beatles.

"Za mě jsou její slova nádherná a sjednocují všechny lidi bez ohledu na to, kým jsou. Jakou jinou píseň bychom si mohli přát?," konstatoval Powell.

Souhlas s nahrazením dosavadního znění americké hymny vyjádřil například Tulsa Athletic, poloprofesionální fotbalový klub v Kansasu. Jako svou alternativu navrhl píseň "This Land Is Your Land (Tato země je tvojí zemí)" od Woodyho Guthrieho.

Ihned nato se vznesla kritika. "To jako fakt chtějí zrušit naší národní hymnu?!," psal jeden z uživatelů na Twitteru. I tak se ale toto rozhodnutí setkalo víceméně s podporou, přičemž byly navrženy i jiné alternativy, včetně různých kapel, jejichž písně odkazují na období před občanskou válkou - například Lady Antebellum nebo The Dixie Chicks.

Powellovi by se v jeho snahách mohlo dostat také podpory ze strany izraelské herečky a modelky Gal Gadotové a jejího okolí, pro něž by nová hymna "Imagine" mohla symbolizovat krev na rukou USA před koronakrizí.