Američtí generální inspektoři vyšetří postup úřadů kolem vpádu do Kapitolu

Veřejnoprávní rozhlas NPR zjistil, že Federální úřad pro vyšetřování (FBI) ani ministerstvo vnitřní bezpečnosti navzdory četným varovným signálům před protesty 6. ledna nevypracovaly analýzu rizik.

Jedním z cílů nově ohlášených vyšetřování je zhodnotit, zda došlo k pochybení při sdílení informací mezi různými úřady. Prověřován bude postup FBI nebo Pentagonu, který hrál klíčovou roli při mobilizaci posil pro policii Kapitolu. Přezkoumání událostí z posledních týdnů zahájili generální inspektoři ministerstev spravedlnosti, obrany, vnitřní bezpečnosti a vnitra.

Podle AP by mohly výsledné zprávy přinést tvrdou kritiku postupu vlády a bezpečnostních složek. Davu příznivců končícího prezidenta Donalda Trumpa se minulou středu v podstatě podařilo obsadit značnou část washingtonského Kapitolu a někteří výtržníci se skoro dostali do přímého kontaktu se zákonodárci. Deník The Washington Post dnes napsal, že násilní demonstranti byli také "nebezpečně blízko" viceprezidentovi Mikeu Penceovi.

"Několik souběžných vyšetřování bylo zahájeno více než týden po nepokojích, kdy jsou nedostatky v plánování, koordinaci a reakci vlády jasnější a jasnější," píše AP.

Deník The New York Times ve své analýze hovoří o "závratném seznamu" pochybení, která nastala během nepokojů a v týdnech před nimi. Policejní sbor Kapitolu a washingtonská policie například před 6. lednem odmítly nabídky na mobilizaci dodatečných jednotek národní gardy nad rámec "relativně skromného kontingentu" povolaného pro regulaci silničního provozu.

Míra bezpečnostních opatření kolem schůze, při které obě komory Kongresu potvrzovaly výsledek prezidentských voleb, byla pro některé komentátory nepochopitelná vzhledem k tomu, jak otevřeně některé skupiny ve veřejných internetových fórech dávaly najevo úmysl zasedání narušit. Policejní složky zřejmě v tomto směru měly jisté informace, protože oddělení FBI ve Virginii den před napadením Kapitolu rozeslalo hlášení varující před plány extremistů páchat násilí a "válku".

Toto hlášení ale podle informací Reuters obsahovalo jen "syrové" veřejně dostupné materiály, které FBI ani jiný orgán neanalyzoval. FBI pak rozhlasu NPR potvrdil, že ohledně 6. ledna nevypracoval "zpravodajský bulletin", který se před potenciálně závažnými událostmi předává lokálním činitelům. Hodnocení konkrétních hrozeb nevydalo ani ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které údajně místo toho poskytlo obecnější zprávu o napětí kolem prezidentských voleb.

Při nepokojích v Kongresu zemřeli čtyři lidé a jeden policista později v nemocnici podlehl zraněním. Zraněny byly i další desítky příslušníků bezpečnostních složek.

Kvůli událostem přišli o funkci vrchní bezpečnostní činitelé Sněmovny reprezentantů i Senátu a také dosavadní šéf policie Kapitolu. Předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová dnes ohlásila revizi bezpečnostních opatření v sídle Kongresu pod vedením generálporučíka ve výslužbě Russela Honorého.