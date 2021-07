Američtí zdravotníci opět promlouvají o únavě a lidech, co podceňují koronavirus

"Jsou unavení. Říkají si, že to je zase další déjà vu," shrnul rozpoložení svých podřízených Chad Nielsen, který řídí oddělení prevence infekčních onemocnění ve floridské nemocnici UF Health ve městě Jacksonville. Personál zde po prudkém nárůstu počtu pacientů s covidem-19 musel začít rušit naplánované zákroky. "Taky panuje určitý hněv, protože víme, že to je z větší části situace, které se dalo předejít," řekl Nielsen agentuře AP.

Odkazoval na odpor či váhavost části americké populace tváří v tvář covidovým vakcínám, které se ukazují jako bezpečné a velmi účinné v prevenci těžkého průběhu covidu-19. Alespoň jednu dávku vakcíny v USA dostalo na 56 procent obyvatel a v nemocnicích po nákaze koronavirem končí v drtivě většině případů lidé nenaočkovaní. Byť je jejich počet stále hluboko pod maximem z uplynulé zimy, hospitalizací spojených s covidem-19 v zemi přibývá a nemocnice se zdaleka neplní jen na Floridě.

Mezi státy s nejhorší epidemickou situací se řadí také Arkansas, kde pracuje zdravotní sestra Sunny, s níž mluvila reportérka televize CNN. "Sestřičky mají PTSD (post-traumatickou stresovou poruchu). Spousta z nás na to po loňském roce trpí a teď k nám přichází lidé, kteří se na vás podívají a řeknou: 'Ne, vakcínu jsem si nevzal a teď jsem nemocný,'" řekla.

Arkansas má ze všech amerických států třetí nejnižší podíl plně naočkovaných a velká část obyvatel, včetně některých Sunnyných příbuzných, zde covid-19 nevnímá jako žádnou mimořádnou hrozbu. "Sestřičky byly opravdovým symbolem celé pandemie a skoro všechna ta nenávist se soustředila okolo nás," míní Sunny. "Teď před několika týdny mi psali lidi, kteří mi vyhrožovali smrtí, nazývali mě vrahem a říkali, že jsem pomáhala ty lidi zabíjet. Neustále slýchám, že jsem krizový herec," dodala za použití výrazu, jímž zastánci konspiračních teorií označují aktéry nejrůznějších událostí, které považují za zinscenované.

Kontakty s neočkovanými lidmi a těmi, kdo pandemii mají za smyšlenou, tento týden popsala také lékařka z Alabamy Brytney Cobiaová. "V poslední době jsem dosáhla velkých pokroků v přesvědčování lidí, aby se nechali očkovat!!! Chcete vědět jak? Přijímám do nemocnice mladé a zdravé lidi s velmi vážnou covidovou infekcí," začíná její příspěvek na facebooku.

Jednou z posledních věcí, kterou pacienti dělají předtím, než je jim zavedena trubice pro umělé dýchání, je prý to, že prosí o vakcínu. "Držím je za ruku a říkám jim, že je mi to líto, ale už je příliš pozdě," popsala Cobiaová. Po smrti těchto lidí následují setkání s rodinami, které se lékařka snaží povzbudit k očkování. "Pláčou. A říkají mi, že nevěděli. Mysleli si, že je to kachna. Mysleli si, že je to politika... A přejí si, aby to mohli vrátit. Ale nemohou. Tak mi poděkují a jdou se nechat očkovat," dodává pracovnice nemocnice ve městě Birmingham.

Skepticismus k vakcínám je v poslední době v USA předmětem mnohých článků a analýz, přičemž se objevují názory, že odpor mezi neočkovanými jen sílí. Tyto lidi ale nelze brát jako jednolitou skupinu, upozorňuje v rozhovoru s časopisem The Atlantic pediatrička Rhea Boydová, která se podílí na osvětě v oblasti Sanfranciského zálivu.

"Antivakcinační hnutí je neuvěřitelně vidět a kvůli tomu je jim věnována neúměrně velká pozornost," řekla lékařka, podle níž zarytí odpůrci vakcinace představují "malou část" americké populace. "Ale přebujelé dezinformace, které tato menšina produkuje, utváří naši veřejnou debatu a má to za následek jistý kolektivní hněv namířený na 'neočkované', jako by to byla skupina tvořená převážně antivakcinačními aktivisty," pokračovala. To, že se někdo v USA ještě nenechal očkovat, podle ní může být dáno i nerovností v přístupu k informacím a dalšími bariérami, jako třeba nemožnost vzít si placené volno v termínu očkování a v době případných vedlejších účinků.