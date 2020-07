Amerika se hemží politickými bestsellery. Které stojí za to si přečíst?

Knižní trh v Americe v posledních měsících a týdnech ovládly politické tituly od předních postav domácí politické scény. Do popředí se nedávno dostala kniha pod názvem ‘Running Against the Devil‘ od Ricka Wilsona.

Wilson se v minulosti podílel na několika kampaních významných představitelů Republikánské strany, od senátorů po bývalého prezidenta G. H. W. Bushe. Nyní působí jako odborník přes mediální komunikaci v rámci politického akčního výboru The Lincoln Project, který spolu se svými stranickými kolegy založil s cílem zabránit znovuzvolení současného prezidenta, Donalda Trumpa.

Wilsonova kniha vyšla už na začátku tohoto roku. Zájem o ní ale současně s narůstající popularitou Lincolnova projektu vzrostl teprve nedávno. Ve své knize Wilson v podstatě radí Demokratům, jak vést úspěšnou prezidentskou kampaň proti Trumpovi. „Nedělejte tu samou chybu, jakou udělala moje strana, nepodceňujte toho ďábla.[...] Pro něj neexistuje nic jako dno, hanba nebo hranice...Je obklopen zbabělci s úžasnou schopností zastrašovat lidi...,“ píše Wilson v epilogu.

Stejně jako ve své předchozí knize, která vyšla o rok dříve pod názvem ‘Everything Trump Touches Dies‘, Wilson kritikou vůči Trumpovi nešetří. ,,Trump se do historie zapíše jako symbol korupce známý svou bezmeznou demencí, nehoráznou bezcitností a nelidskostí, a jako někdo, kdo znehodnotil prezidentský úřad, národ a jako hulvát s příšernou parukou,“ uvádí ve své knize.

Mnohem většího ohlasu se dostalo knize bývalého velvyslance Spojených států při OSN a poradce pro národní bezpečnost, Johna Boltona. I přes řadu kontroverzních názorů se kniha pod názvem ‘The Room Where it Happened‘ řadí k aktuálně nejprodávanějším nejen ve Spojených státech.

Řada politiků, převážně z demokratických řad, se vzhledem k tomu, že Bolton odmítl vypovídat v době Trumpova impeachmentu, k jeho knize postavila odmítavě. Bolton v nedávném rozhovoru pro MSNBC uvedl, že důvodem, proč tehdy nesvědčil nebyl honorář z prodejů jeho plánované knihy, ale fakt, že nehledě na závažnost informací, které by Senátu poskytl, výsledek ústavní žaloby by to nezměnilo.

Bolton ve svém díle reflektuje první období Trumpova výkonu ve funkci prezidenta, přičemž naznačuje, že jeho administrativa se spíše než o rozhodování hodné úrovně prezidenta opírá o touhu po moci. Bolton na příklad popisuje setkání prezidenta Trumpa s čínským protějškem Xi Jinpingem během loňského zasedání G20 v Japonsku.

Dle Boltona se měl prezident Trump pokusit Xi Jinpinga přesvědčit, aby mu pomohl zajistit vítězství v nadcházejících volbách. Trump se měl v roce 2018 zaplést i s tureckým prezidentem Erdoganem, jemuž prý přislíbil pomoc v rámci vyšetřování nejmenované turecké společnosti, která byla obviněna z porušení sankční povinnosti vůči Íránu.

Dále v knize Bolton kritizuje postup Demokratů při ústavní žalobě na prezidenta, komentuje Trumpovu neznalost současných politických dějin nebo jeho záměr opustit NATO. Tento aktuální bestseller tak poskytuje náhled nejen do úřadu samotného prezidenta, ale i do kruhu jeho nejbližších straníků, stoupenců a řady dalších prominentních lídrů světové politiky.

Další netrpělivě očekávanou červencovou publikací se stala kniha Trumpovy neteře, Mary L. Trumpové, pod názvem ‘Too Much and Never Enough‘. Doposud zveřejněné útržky z knihy jistě vzbudily mezi čtenáři zájem, ve Washingtonu vyvolaly spíše poprask. Stejně jako v případě Johna Boltona, i zde se Trumpova rodina pokoušela zabránit jejímu vydání.

Mary L. Trumpová je totiž mimo jiné držitelkou doktorátu v klinické psychologii a v tomto duchu se nese i její kniha reflektující osobnost jejího strýce. V ní amerického prezidenta vyobrazuje jako osobu trpící poruchou osobnosti a narcismem.

Mezi zatím „nejpikantnější“ fakta vyplývající z oné knihy patří na příklad její tvrzení, že Trump kdysi zaplatil jistému Joe Shapirovi, aby za něj napsal přijímací test na prestižní pensylvánskou univerzitu, kterou Trump nakonec i vystudoval. Dle Trumpové navíc současný prezident nikdy nepatřil k těm „nejbystřejším“ studentům. Úkoly za něj údajně musela dělat jeho sestra.

V souvislosti s Trumpovou sestrou, Maryanne, která nyní působí jako soudkyně u odvolacího soudu, navíc Mary Trumpová tvrdí, že během Trumpovy kampaně byla Maryanne udivena tím, jakou náklonost křesťanů si tehdy prezidentský kandidát Trump dokázal získat navzdory tomu, že on sám téměř nikdy do kostela nevkročil.

„Chodí do kostela jen tehdy, pokud jsou kolem kamery,“ píše v knize. Sám Trump však od začátku své prezidentské kariéry tvrdí, že je jedním z nejpobožnějších prezidentů Spojených států. Navíc věřící, a to především evangelisté, tvoří poměrně pevnou základnu jeho voličů.

Dále rozvádí na příklad vztahy v jejich rodině, kde mluví o tom, jak Trump údajně ani nevěděl o dárku, který od něj měla Mary obdržet na Vánoce, nebo jak Trump raději šel do kina, než aby navštívil bratra v nemocnici, kam ho lékaři přivezli poté, co prodělal těžký infarkt, pravděpodobně jako důsledek jeho těžké závislosti na alkoholu. Krátce na to v nemocnici zemřel.

Velmi očekávanou knihou, která má vyjít na podzim, a to konkrétně 6. října, je už v pořadí druhá publikace bývalého prezidentského kandidáta, Peta Buttigiega, pod názvem ‘Trust‘. Současně bývalý starosta South Bend v Indianě si získal pozornost veřejnosti svou kampaní během prezidentských primárek. Do povědomí lidí vstoupil nejen svou odvážnou a progresivní politikou, ale i jako nejmladší, první otevřeně homosexuální prezidentský kandidát v historii Spojených států.

Buttigieg se již jedním titulem pyšní, a to konkrétně publikací ‘Shortest Way Home‘, kterou vydal v roce 2019. V ní reflektuje svůj život od svých studií na Harvardu a Oxfordu až po první dny ve funkci starosty. Zároveň nabízí nezaujatý pohled na domácí politiku. S velkou pokorou v ní hodnotí rozkvět kdysi ekonomicky zdevastovaného města, kriticky se ohlíží za některými ze svých chybných politických rozhodnutí, popisuje svou pozici jakožto homosexuála uvnitř armádních složek a později v pozici starosty a v neposlední řadě seznámení s jeho současným manželem, Chastenem.

Jeho druhá kniha by měla poskytnout náhled na současný politický establishment, současně i jeho osobní pohled na to, jak vybudovat pevnější demokracii. ,,Aby se naše země mohla v následujících letech pohnout kupředu, vybudovat si důvěru bude důležitější než kdy jindy – důvěru v naše instituce a lídry, důvěru v každého z nás a důvěru v Ameriku samotnou v rámci celého světa,“ okomentoval svou knihu Buttigieg.

Se svou první knihou hodlá vyjít i jeho manžel jen zhruba o měsíc dříve, a to 1. září. Publikace ponese název ‘I Have Something to Tell You‘ a čtenářům poskytne pohled na to, jaké to je, vyrůstat jako jediný homosexuál v pobožné rodině, jak se musel vyrovnat s tím, když ho jeho blízcí na základě své víry kvůli jeho sexuální orientaci zpočátku odmítli, nebo jak se mu změnil život poté, co poznal Peta.