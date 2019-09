Amerikou otřásají masové střelby. Úřady to neřeší

Počet obětí masových střel měsíce srpna na území USA vzrostl v sobotu na číslo 53, do tohoto součtu nejsou zahrnováni samotní střelci. Muž začal ve Oděse v Texasu bezmyšlenkovitě střílet nejprve ze svého auta na policejní vůz, poté na ostatní motoristy i na náhodné kolemjdoucí a tím navýšil počet smrtelných masových katastrof, které se v srpnu udály ve státě Texas. Celkem se jednalo už od 38. útok charakteru masové střelby na americkém území od začátku roku 2019.

Pachatel sobotního masakru byl po honičce policisty zastřelen. Nejprve stihl ale zastřelit sedm lidí a dvacet dalších zranit. Vzhledem k tomu, že si pachatel ze svého auta následně přesedl do poštovní dodávky, policie si chvíli myslela, že se jedná o dva střelce. Tento fakt byl ale vyvrácen. „Věříme, že útočník byl jen jeden a že jsme ho dostali,“ uvedl midlandský starosta Jerry Morales v rozhovoru s televizí CNN. Policie uvedla, že střelcem byl běloch ve věku mezi 30 a 40 lety. Zločin podle odborníků není klasifikován jako teroristický útok.

Událost podle New York Times vyvolala intenzivnější debatu o kontrole zbraní. Změní se ale něco, nebo se jedná pouze o debaty vedené "z povinnosti"? Dle slov Donalda Trumpa by tragédiím nezabránily přísnější bezpečnostní prověrky při nákupu zbraní. Podle něj je nutné zaměřit se spíše na duševní zdraví vlastníka, uvádí na svém Twitteru. Veškerou odpovědnost spojenou se vznikem tragédie odmítá. Celou situaci řeší s ministrem spravedlnosti Williamem Barrem.

Nutno zmínit, že ve státě Texas začal od neděle, tedy den po tom, co se katastrofa stala, platit soubor opatření, která uvolňují pravidla pro držení zbraní, informovala o tom televize CNN. Tento zákon umožňuje legálním držitelům přinést zbraň třeba i do kostela.

Amerika se s podobnými případy setkává čím dál častěji a oproti zemím, které potkal stejný osud, se její způsob vypořádání se s takovou situací zcela liší. Její opatření proti podobným útokům nejsou očividně dostatečně efektivní.

Podle švýcarského výzkumného institutu Small Arms Survey bylo drženo Američany 393 milionů zbraní, což je téměř polovina zbraní na planetě. Připadalo tak 120 zbraní na 100 amerických hlav. V průzkumu 72% respondentů uvedlo, že ze zbraně v průběhu života již střílelo. Jako hlavní důvod držení zbraně uvádějí její vlastníci osobní ochranu. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí však poukazuje na fakt, že většina úmrtí střelnou zbraní v USA je považována za sebevraždu.

V posledních deseti letech se v USA stalo hned osm z útoků, které si vyžádaly nejvíce obětí na životech. Za nejvetší tragédii je považován masakr z roku 2017, kdy útočník střelbou do davu na Harvest Music Festivalu v Las Vegas zabil 58 lidí a dalších 500 zranil.

Podle OSN však USA nepatří stále k nejnebezpečnějším zemím. V roce 2017 tam na 100 tisíc obyvatel připadlo zhruba 5 vražd, což je o 20 vražd méně než v Mexiku a o 25 méně než v Brazílii. V České republice připadalo ve stejném roce na 100 tisíc hlav pouze 0,6 vraždy. Podobně jsou na tom naše sousední státy.

Co se týče reformy zbraní, USA by se mohlo inspirovat hned u několika zemí, kterým se díky změně legislativy povedlo výrazně zredukovat počet obětí hromadného střílení. Jako příklad je možné uvést Austrálii, která v návaznosti na masakr z roku 1996 vydala krátce po tragickém incidentu nové zákony týkající se držení zbraní a až do června tohoto roku nebyl zaregistrován žádný útok charakteru hromadné střelby.