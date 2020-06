Analýza: Američané účtují s rasismem, Trump se stává jen divákem

O smrti šestačtyřicetiletého muže, který zemřel poté, co mu bezmála devět minut klečel na krku bělošský policista, šéf Bílého domu veřejně nepromluvil, navzdory tomu, že incident otřásl miliony Američanů všech barev pleti. Tvrzení, že americká policie je protkaná systematickým rasismem, Trump odmítl, a opakovaně se místo na stranu demonstrantů postavil za strážce zákona.

Tímto postojem se Trump opět přiklání ke stejným osobním a politickým instinktům, které mu pomohly získat podporu mnoha nespokojených, převážně bělošských Američanů, v prezidentských volbách v roce 2016. Zdá se však, že tím ztrácí kontakt s rostoucí většinou Američanů, včetně některých svých stoupenců v politice, sportu a popkultuře, kteří vnímají Floydovu smrt jako spalující inflexní bod ve znepokojivé americké rasové historii.

Nejenže to podle analýzy AP vyvolává otázky ohledně Trumpovy popularity méně než pět měsíců před volbami, ale zároveň to boří očekávání, že američtí prezidenti moderní éry budou, zejména v době rasových nepokojů, prosazovat rovnost, bez ohledu na svou stranickou příslušnost.

"Co jste viděli od chvíle, kdy se Donald Trump stal prezidentem, je naprosté odmítnutí této normy, a to platí dodnes," míní profesor Russell Riley, který spolupředsedá programu prezidentské orální historie na Virginské univerzitě.

Pro některé z prezidentových kritiků jsou Trumpova rétorika, politika, kterou prosazuje, a samotný fakt jeho zvolení ústředními tématy diskusí o rasismu, které se šíří ve Spojených státech.

Zdá se, že Trump, který se v roce 2017 po střetu bělošských rasistů a jejich odpůrců v Charlottesville ve Virginii nechal slyšet, že "velmi dobří lidé" byli na obou stranách, patrně posílil rasistické elementy ve Spojených státech, ačkoliv řekl, že zastánce bělošské nadřazenosti nepodporuje.

Mnozí republikáni a další entity s hlubokými vazbami na Trumpovy nejzarytější stoupence se snaží poslední tři roky s touto realitou vyrovnat. Tento týden ale někteří z nich podnikli kroky, aniž čekali na signál od prezidenta.

Organizátoři automobilových závodů NASCAR, které mají v Trumpových baštách na jihu USA mnoho fanoušků, zakázali na závodech a svých veřejných akcích vyvěšování vlajky Konfederace. Oznámili to ve středu, krátce poté, co prezident řekl, že "ani nebude zvažovat" přejmenování deseti vojenských základen věnovaných velitelům armády Konfederace, ačkoliv ministr obrany Mark Esper řekl, že o tom lze jednat.

Poradci Bílého domu se potýkají s otázkou, jakou roli v současném dění Trump sehrává, zejména vzhledem k tomu, že mnohá z jeho veřejných prohlášení po Floydově smrti, například když pohrozil, že k utišení nepokojů povolá armádu, vedla k další eskalaci napětí. Někteří jeho poradci zvažovali, že by mohl promluvit k národu o rasismu, ale dospěli k závěru, že v tuto chvíli toho není moc, co by prezident mohl říct, aby to mělo reálný dopad.

"Projev, který by ukázal empatii, soucit, naslouchání a snahu o usmíření, cestu kupředu (...), na to by vůbec nebylo pozdě," uvedla historička Meena Boseová z Hofstrovy univerzity. "Řeč, která by to neudělala, by možná byla horší než žádná," doplnila.

Floydův bratr Philonise Floyd uvedl, že jeho telefonát s prezidentem byl "velmi krátký", a doplnil, že mu šéf Bílého domu ani nedal prostor promluvit. Philonise naopak chválil očekávaného prezidentského kandidáta demokratů Joea Bidena, se kterým také mluvil po telefonu, ale který ho navštívil i osobně a nahrál videovzkaz, který hrál na Floydově úterním pohřbu.

Ve středu měl Trump jednání se skupinou svých černošských stoupenců, včetně ministra pro bydlení Bena Carsona. Místo toho, aby prezidentovi přítomní kladli otázky o současném dění, střídali se v tom, kdo ho pochválí.

Vztahy Trumpa s Afroameričany jsou dlouhodobě komplikované. Začátkem 70. letech Trumpa a jeho otce ministerstvo spravedlnosti zažalovalo za diskriminaci černošských žadatelů o podnájem. Roky Trump také nepravdivě tvrdil, že se prezident Barack Obama nenarodil ve Spojených státech a v soukromých rozhovorech s dalšími činiteli označil Haiti a chudé africké státy vulgarismem "shithole countries", slušněji přeloženo díry. Právě vzhledem k této historii by podle Trumpových kritiků neměla reakce prezidenta na rostoucí odpor k přetrvávajícímu rasismu v USA být žádným překvapením.