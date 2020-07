Analýza CNN: Konspirační teorie QAnon má podporu Trumpa, je velmi nebezpečná

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Republikánská strana by mohla mít v listopadových volbách do amerického Kongresu na kandidátce tři uchazeče, kteří se hlásí ke konspirační teorii QAnon. Tento spletitý příběh založený na anonymních příspěvcích tajemného vůdce "Q" se začal rodit relativně nedávno, jeho stoupenci ale po několika letech mají šanci proniknout do vrcholné politiky.