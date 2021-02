Anna Sorokinová je venku z vězení. Nejznámější podvodnice světa obelhala milionáře i Hollywood

Sorokinová se natolik úspěšně vydávala za dědičku miliardáře, že z bank a luxusních hotelů vymámila služby a půjčky za více než 200.000 dolarů (asi 4,2 milionu Kč podle aktuálního kurzu), než se na podvod přišlo. Čeká se, že bude vyhoštěna do Německa, kam se její rodina přistěhovala z Ruska v době, kdy jí bylo 16 let a mezitím získala německé občanství.

Propuštění z věznice údajně následovalo poté, co se loni v říjnu během jednání o podmínečném propuštění omluvila za své jednání. "Chtěla bych jen říci, že se opravdu stydím a je mi skutečně líto, co jsem udělala," řekla podle listu New York Post.

Sorokinová, vystupující pod falešným jménem Anna Delveyová, předstírala, že disponuje jměním asi 60 milionů dolarů ze svěřeneckého fondu v Evropě. Falešnou identitu roky využívala k tomu, aby si užívala luxusního života v New Yorku. Žila v honosném hotelu a stravovala se drahých restauracích. Dokonce z jedné banky získala půjčku.

"Snažila se předstírat, dokud to šlo," konstatoval její obhájce Todd Spodek u soudu, kde argumentoval, že jeho klientku svedl "lesk a pozlátko" života v přepychu. K vynesení rozsudku dorazila v černých šatech a botách, s brýlemi s velkými černými obrubami. Prokurátoři poukázali na to, že i v této chvíli myslela na to, jak vypadá, což prý dokazuje, že nemá výčitky svědomí. Plakala prý jen nad oblečením, které vyfasovala ve věznici.

Jejímu příběhu se dostalo mezinárodní pozornosti. Nakonec se stal námětem pro seriál společnosti Netflix. Větší díl honoráře Sorokinová podle tisku použila k úhradě dluhů a pokut. Své plány se ztvárněním života podvodnice - tentokráte na základě knihy jejího bývalého přítele - ohlásila i společnost HBO.