Právě proto António Guterres doufá, že světoví vůdci na vrcholné schůzce představí nové závazky a opatření zaměřené na snížení emisí, jež znečišťují životní prostředí, vedou ke globálním oteplování a představují hrozbu pro ekosystémy. Na konferenci promluví i 16letá švédská aktivistka Greta Thunbergová. Česko bude reprezentovat premiér Andrej Babiš.

Young people are the ones forcing #ClimateAction.

Millions of you have made your voices heard.

You have real power & will not take no for an answer.



I was very pleased to meet a group of young leaders at today's Youth Climate Action Summit.



This is a battle we can, & must win.