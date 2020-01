Apple hájí střelce? Firma odmítla odemknout telefon útočníka

"Tento případ je perfektní ukázkou toho, proč je nezbytně nutné, aby veřejnost měla přístup k digitálním důkazům," prohlásil Barr a dodal, že firma Apple FBI neposkytla žádnou "podstatnou pomoc". "Je pro nás velice důležité dozvědět se, s kým a o čem střelec komunikoval, než zemřel," dodal Barr.

Společnost Apple se v prohlášení bránila tvrzením, že s FBI spolupracovala a poskytla vyšetřovatelům přístup k souborům na útočníkově datovém úložišti iCloud a údaje o jeho transakcích. Společnost však neuvedla, zda její zaměstnanci pomohou americkým úřadům starší telefony iPhone 5 a 7 přímo odemknout. Sdělila, že "Američané si nemusí vybírat mezi slabším kódováním a vyřešením vyšetřování", protože existuje řada způsobů, jimiž se mohou vlády dostat do přístrojů, které firma vyrábí.

Spor mezi americkými úřady a technologickými firmami ohledně kódování elektronických zařízení trvá už několik let. Podle The New York Times je pondělní Barrovo veřejné obvinění Applu možné chápat jako další pokus bezpečnostních složek získat u veřejnosti i mezi zákonodárci podporu pro přijetí zákona, jež by úřadům garantoval právo přístupu do telefonů, tabletů a počítačů.

Apple nepomáhá americkým úřadům s přístupem do svých přístrojů už od roku 2014. Firma se totiž domnívá, že narušení soukromí uživatelů je porušením jejich lidských práv. Tvrdí také, že pokud by do svých zařízení nainstalovala takzvaná zadní vrátka, mohly by jich zneužít i hackeři pracující pro jiné vlády či nekalé soukromé společnosti.

K podobná roztržce mezi americkými úřady a firmou Apple došlo v roce 2015 po teroristickém útoku v kalifornském San Bernardinu, při němž zemřelo 14 lidí. Apple tehdy odmítl i přes soudní příkaz odemknout útočníkův telefon. Spor skončil tím, že se vládě podařilo najmout jinou firmu, která zabezpečení zařízení prolomila. Napětí mezi oběma stranami sporu nicméně přetrvalo a Apple od té doby nadále pracuje na zlepšování svých kódovacích algoritmů.

Na základně Pensacola útočil podle vyšetřovatelů jedenadvacetiletý příslušník saúdskoarabského letectva Muhammad Šamrání, který na Floridě procházel výcvikem. Zasahovali proti němu policisté i vojáci, kteří ho nakonec zastřelili. Vedle tří obětí si útok vyžádal také osm zraněných. Barr útok označil za teroristický, jelikož byl podle něj motivovaný extremistickou ideologií. Po incidentu Američané prověřili ostatní vojenské studenty ze Saúdské Arábie, z nichž se rozhodli 21 vypovědět.