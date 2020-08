Argentina a Mexiko budou vyrábět oxfordskou vakcínu proti covidu

Podle nich by měla být vakcína pro země Latinské Ameriky, s výjimkou Brazílie, dostupná v první polovině příštího roku. Brazílie má s britskou firmou AstraZeneca vlastní dohodu, informoval dnes server BBC.

Vakcína by se měla vyrábět v laboratoři argentinské firmy mAbxience v Buenos Aires ve spolupráci s Mexikem. Na kontraktu se finančně podílí mexický podnikatel a jeden z nejbohatších lidí světa Carlos Slim. Díky jeho penězům bude podle argentinského prezidenta Alberta Fernándeze vakcína dostupná "za rozumnou cenu", jedna dávky by podle něj měla stát maximálně čtyři dolary (zhruba 80 Kč). Rozdělovat by se vakcína měla podle něj "spravedlivě na žádost vlád".

V Argentině se budou podle prezidenta nejprve očkovat lidé z rizikových skupin a zdravotníci.

V Latinské Americe, která má asi 650 milionů obyvatel, se potvrdilo už přes 5,7 milionu nakažených koronavirem SARS-CoV-2, z toho čtyři miliony lidí se uzdravily a na 225.500 pacientů v souvislosti s nákazou zemřelo. Nejvíce odhalených případů eviduje největší země regionu, tedy Brazílie, kde se potvrdilo 3,16 milionu nakažených, z toho 104.200 pacientů v souvislosti s nákazou zemřelo. Země ale málo testuje, takže reálná čísla jsou vyšší; podle studie univerzity v Sao Paulu až šestkrát.

Mexiko, tedy druhá největší země Latinské Ameriky, je v této pandemii druhá nejvíce zasažená v regionu. Počet odhalených případů se tam blíží půl milionu. I tato země se 128 miliony obyvatel ale málo testuje. V počtu úmrtí s covidem-19, kterých je už více než 54.600, je Mexiko třetí na světě po Spojených státech, kde zemřelo kolem 166.000 lidí, a Brazílii. Argentina zažívá zřejmě vrchol epidemie, za poslední den tam přibylo 7663 odhalených případů nákazy, dosud se tak v této zemi potvrdilo na 268.600 nakažených.

Ve světě zatím neexistuje schválená vakcína proti covidu-19, kterou způsobuje koronavirus odhalený poprvé koncem loňského roku v Číně. Rusko sice tento týden oznámilo, že schválilo první očkovací látku proti covidu-19, řada expertů o ní ale pochybuje, protože byla vyrobena v krátkém čase a zřejmě nebyla testována na dostatečném množství lidí.

Nyní je ve světě v různých stupních vývoje kolem 150 možných očkovacích látek, zhruba 18 z nich se podle BBC už testuje na lidech v rámci klinických studií. Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje za nejslibnější očkovací látku firmy AstraZeneca, označovanou AZD1222. Podle časopisu The Lancet nemá vedlejší účinky a vyvolává imunitní reakci protilátky a T-buněk, jež jsou v lidském těle důležitým prvkem imunitního systému.

Brazílie chystá rovněž výrobu vakcíny od společnosti AstraZeneca, s níž už také podepsala smlouvu. Ve středu oznámilo vedení brazilského státu Paraná, že podepsalo memorandum s Ruskem o testování a možné výrobě jeho vakcíny.