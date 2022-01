Argentina se mění v nejteplejší místo na Zemi, zažívá extrémní vedra

Klimatolog Alpio Costa z Argentinského antarktického institutu BBC řekl, že Argentina se dnes či v pátek může na několik hodin stát nejteplejším místem planety. Ač se to zdá překvapivé, dá se to podle něj vysvětit. "Velké pouště jako Sahara jsou na severní polokouli, kde je nyní zimní roční období. Konkurovat tak nyní Argentině může jen poušť v Austrálii, kde je také léto. Ale když je v Argentině odpoledne, v Austrálii je noc a v noci na poušti teplota klesá," vysvětlil Costa.

Lokální rekord už tento týden padl v argentinském městě Córdoba, kde v úterý naměřili 42,5 stupně Celsia, což bylo dosud nejvíce v tomto městě. V Buenos Aires teplota v úterý vystoupala na 41,1 stupně, což bylo nejvíce od roku 1995. Od té doby v argentinské metropoli nedosáhla teplota 40 stupňů. Ve středu tam přišlo mírné ochlazení, ale dnes a v pátek očekávají meteorologové opět větší vedra. Pro Buenos Aires předpovídají na pátek někteří 42 stupňů; dosavadní rekord v tomto městě je 43,3 stupně, které tam naměřili v lednu 1957.

Argentinskou metropoli přitom v úterý postihl rozsáhlý výpadek elektřiny, který se dotkl více než 700.000 spotřebitelů. Podle novinářky BBC Veroniky Sminkové, která žije v Buenos Aires, jsou Argentinci, hlavně v metropoli, na výpadky proudu v létě zvyklí. Podle ní je to zastaralou energetickou sítí. Kvůli nynější vlně veder tamní vláda dnes od 12 hodin a v pátek nařídila státním zaměstnancům, jejichž přítomnost na pracovišti není nutná, aby pracovali z domova, a snížili tak spotřebu elektřiny.

K nynější vlně veder v Argentině podle klimatologů přispělo několik faktorů, mimo jiné změny klimatu, ale také fenomén zvaný La Niňa, který tam v tomto období způsobuje nedostatek srážek a delší sucha. Kvůli nim se na historická minima dostala i řeka Paraná, na níž je několik vodních elektráren.

Vysoké teploty v těchto dnech sužují i sousední Uruguay, kde platí varování před vedry nejméně do neděle a kde by mohl padnout dosavadní rekord 44,5 stupně Celsia. Vysoké teploty panují nyní i v Paraguayi.

Rovněž v jihobrazilském státě Rio Grande do Sul jsou nyní velká vedra, nejvyšší teploty by mohly do konce týdne někde vystoupat i o deset stupňů nad průměrné teploty pro toto období roku, uvedl server BBC News Brasil.