Argentina vyrábí miliony dávek vakcíny měsíčně, nemá ale lahvičky

Vakcínu vyvinutou britskou firmou AstraZeneca ve spolupráci s vědci z Oxfordské univerzity vyrábí pro Latinskou Ameriku v laboratoři firmy mAbxience v Buenos Aires. Prvních šesti milionů dávek odvezli do Mexika 20. ledna, daších šest milionů začátkem února. Závod mAbxience je schopen produkovat 18 milionů dávek měsíčně a v dubnu by to mělo být 25 milionů. V mexické laboratoři ale nemají materiál pro kompletování očkovacích dávek.

Mexická firma Liomont, jejíž farmaceutický závod patří k největším v Latinské Americe, uvedla, že první dávky zkompletuje do příštího týdne. Pak se ale bude muset čekat tři až čtyři týdny, než dávky projdou výstupní kontrolou příslušného úřadu. Kvůli zpožděné kompletaci v Mexiku poslala firma AstraZeneca do Latinské Ameriky dávky vakcíny ze závodu v Indii.

Mexicko-argentinskou výrobu vakcín pro Latinskou Ameriku finančně podpořil mexický podnikatel a jeden z nejbohatších lidí světa Carlos Slim. Některé země, například Brazílie, ale mají s firmou AstraZeneca vlastní dohodu. Státy regionu uzavřely dohody o vakcínách proti covidu-19 i s dalšími firmami, velkou část dodávek tvoří preparáty z Číny a Ruska.

Vlastní vakcínu v Latinské Americe vyvíjí Kuba, která testuje čtyři přípravky. Dva z nich by měly v březnu postoupit do třetí fáze klinických studií, napsala ve čtvrtek AFP.

V Latinské Americe, která má asi 650 milionů obyvatel, se potvrdilo dosud na 21,2 milionu nákaz koronavirem SARS-CoV-2. Z toho skoro polovina připadá na největší zemi regionu Brazílii. Úmrtí spojených s covidem-19 evidují latinskoamerické země na 672.000.