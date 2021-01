Argentinu postihlo silné zemětřesení, přerušilo očkování

V provincii San Juan, kde bylo epicentrum zemětřesení, dnes kvůli tomu přerušili očkování proti koronaviru, uvedl deník Clarín.

Otřesy pocítili i obyvatelé Buenos Aires, které je vzdálené více než tisíc kilometrů od epicentra. To se nacházelo nedaleko města Media Agua v provincii San Juan sousedící s Chile. Ohnisko bylo jen v hloubce asi osmi kilometrů, i proto byly otřesy patrné tak daleko, řekl místní televizi argentinský seizmolog Miguel Castro.

Zemětřesení pocítili lidé mimo jiné ve městě Mendoza, které má zhruba milion obyvatel a leží asi 130 kilometrů jižně od epicentra. Citelné byly ale podle Clarínu otřesy ve velké části Argentiny včetně metropole i v části Chile a jeho hlavním městě Santiagu.

Země se začala třást v pondělí ve 23:46 místního času (dnes v 03:46 SEČ). Zhruba po čtvrt hodině následoval další otřes o síle téměř pěti stupňů a po něm několik dalších o něco mírnějších, uvedl argentinský národní seizmologický institut Inpres.

Podle agentury Europa Press šlo o jedno z nejsilnějších zemětřesení v Argentině za posledních několik let. Větší škody ale nejsou hlášeny zřejmě proto, že provincie San Juan je oblastí s největší seizmickou činností v zemi a budovy jsou tam proto stavěny tak, aby otřesy vydržely.

Guvernér provincie San Juan Sergio Uňac v noci na tiskové konferenci vyzval obyvatele ke klidu. Dodal, že místní úřady budou fungovat jako obvykle, pouze očkování proti koronaviru bude dnes přerušeno.

Argentina začala s očkováním na konci prosince, a to s ruskou vakcínou Sputnik V. V pondělí vláda oznámila, že do července by měla mít vakcíny i od firmy AstraZeneca a v rámci iniciativy COVAX Světové zdravotnické organizace (WHO). Vláda jedná s několika společnostmi, které vyvinuly vakcínu a letos má v plánu očkovat nejméně 25 milionů ze 45 milionů obyvatel země.

Nejhorší zemětřesení zažila Argentina v lednu 1944, kdy otřesy o síle sedmi stupňů zasáhly nejvíce také provincii San Juan a vyžádaly si na 10.000 obětí. Poslední zemětřesení s větším počtem obětí zažila Argentina v listopadu 1977, kdy otřesy o síle 7,4 stupně postihly rovněž provincii San Juan. Zemřelo tehdy 65 lidí a na 300 osob utrpělo zranění.