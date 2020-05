Barack Obama zkritizoval americké lídry, boj s koronavirem podle něj nezvládají

Obama ve své řeči nikoho nejmenoval, podle médií ale mířil zejména na svého nástupce v Bílém domě Donalda Trumpa.

Congrats to the high school Class of 2020, as well as to the teachers, coaches, and most of all, parents and family who’ve guided you along the way. Thanks for letting me be part of your big day! pic.twitter.com/RjYvHs2BhC