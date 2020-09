Barr: Karanténa je největším narušením svobody od dob otroctví

Hájil rovněž některá kontroverzní rozhodnutí svého úřadu z poslední doby a kritizoval některé americké prokurátory, kteří podle něj vedou politicky motivovaná vyšetřování.

"Víte, vyhlásit celostátní karanténu, zákaz vycházení, to je jako domácí vězení. (...) Pomineme-li otroctví, které bylo jiným druhem omezování, je to největší zásah do občanských svobod v americké historii," prohlásil ministr spravedlnosti.

Obhajoval rovněž svoje zásahy do některých kauz, jejichž vyšetřování zahájili pracovníci na jeho vlastním ministerstvu. Některé Barrovy kroky si přitom vysloužily hlasitou kritiku opozice i řady expertů, protože se týkaly spojenců a bývalých spolupracovníků prezidenta Donalda Trumpa.

"Řekněte mi jméno jediné úspěšné organizace, kde jsou rozhodnutí zaměstnanců na nejnižší úrovni považována za posvátná. Žádná taková není," prohlásil Barr s tím, že na činnost prokurátorů by měli dohlížet politicky jmenovaní představitelé odpovědní prezidentovi a Kongresu.

"Jednotliví prokurátoři se mohou někdy stát lovci hlav ponořenými do snahy dostat svůj cíl," pokračoval ministr. "Podrobit jejich rozhodnutí zhodnocení nezaujatých vedoucích pracovníků zajišťuje, že do procesu bude zahrnut člověk, jenž se rozhoduje bez emocí," dodal Barr.

Podle agentury AP se jednalo o nepříliš skrývané narážky na kauzu Trumpova někdejšího poradce Rogera Stonea. Americká prokuratura pro něj doporučovala soudu devítileté vězení, Barr se však do případu vložil a rozhodnutí svých vlastních zaměstnanců zvrátil s argumentem, že tak činí v zájmu spravedlnosti. Celý tým prokurátorů, který se případem zabýval, pak na protest proti nezvyklé intervenci rezignoval.

Ministr spravedlnosti podle listu The Wall Street Journal (WSJ) také minulý týden v telefonickém konferenčním hovoru nabádal federální prokurátory, aby postupovali důrazně vůči osobám podezřelým z násilností, jež v posledních týdnech doprovázely protesty proti rasismu a policejní brutalitě v některých městech. Barr při rozhovoru údajně vybízel prokurátory, aby stíhali násilníky mimo jiné za pokus o svržení americké federální vlády.

Barr přitom podle WSJ naléhá na tvrdý postup vůči násilným protestujícím ve chvíli, kdy se Trump snaží získat podporu některých skupin voličů tím, že se prezentuje jako prezident "zákona a pořádku".

Federální prokurátoři obvinili v posledních měsících asi 200 lidí z násilných činů, většinu z nich za žhářství, napadení policisty či za nepovolenou manipulaci se zbraněmi.

"Pokud začnete tyto lidi obviňovat (z rozvratné činnosti), i pokud nedosáhnete jejich odsouzení, tak si lidé dvakrát rozmyslí, zda půjdou ven a budou vykonávat svoje právo na svobodu projevu," domnívá se profesorka práva z Alabamské univerzity Jenny Carrollová, podle níž by bylo stíhání za snahu o svržení vlády výrazným vyhrocením vládního postupu proti demonstrantům.

Trump nazval násilnosti v některých městech předzvěstí toho, co by USA čekalo, pokud by v listopadových volbách vyhrál jeho demokratický soupeř Joe Biden. Ten však ničení majetku rovněž odsoudil a volal po tom, aby úřady násilné demonstranty stíhaly.