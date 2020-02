Demokratické primárky v New Hampshiru byly teprve druhým soubojem o nominaci kandidáta, který stane v listopadových volbách proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. Zároveň to bylo první hlasování v primárních volbách, jelikož v Iowě demokraté vybírali svého kandidáta systémem nominačních shromáždění.

Joe Biden v New Hampshiru získal 8,4 procenta hlasů, což je méně než senátorka Elizabeth Warrenová, která je s 9,3 procenty čtvrtá. Podle agentury AP Biden špatný výsledek očekával, a tak se rozhodl ještě před zveřejňováním konečných výsledků pokračovat v kampani ve státě Jižní Karolina, kde demokraté uspořádají primárky 29. února.

Bernie Sanders a Pete Buttigieg si v úterních primárkách zajistili shodný počet devíti delegátů na stranickou konferenci, kde se kandidát nominuje, zatímco Klobucharová šest.

"Toto je vítězství a začátek konce Donalda Trumpa," uvedl po zveřejnění výsledků Sanders. Radost z výsledku vyjádřil také Buttigieg "Díky vám kampaň, o které někteří říkali, že by neměla existovat, bude pokračovat," řekl.

This election isn't just historic, it's urgent. And tonight, we look forward knowing this is our one shot not just to end the era of Donald Trump, but to launch the era that must come next.



Join us as we turn the page to a new chapter in America's story: https://t.co/n6lASmHRHx pic.twitter.com/O5UhOg5u8k