Covid poukázal na nový problém. Kalifornie řeší krizi bydlení, důchodců na ulicích přibývá

Bytová krize v Kalifornii začala dávno předtím, než vypukla světová pandemie covid-19. Krize byla vyvolána prudkým vzrůstem nájemného bytu a lidé s průměrnými příjmy, si je nemohou dovolit. Kritika se vznesla převážně na technologické společnosti, které svým zaměstnancům vyplácí příliš vysoké mzdy a obyčejní lidé se ocitli na ulici, převážně v San Francisku, které zažilo technologický boom a nachází se zde Silicon Valley. Odhaduje se, že v celé Kalifornii je více než 150 tisíc lidí bez domova a v den, kdy byla ve státě vyhlášena karanténa, mnoho z nich nemělo žádné útočiště. Bezdomovci jsou obzvláště náchylní k nákaze covid-19, protože mnohdy trpí chronickými onemocněními, jsou v přeplněných útulcích a nemají dostatečný přístup ke zdravotní péči ani k ochranným prostředkům.

„COVID-19 a Kalifornská krize bydlení“ nazval server POLITICO videokonferenci předních odborníků, který byl sponzorován společností CVS Health. Odborníci se pokusili problém identifikovat a najít společné řešení pro tuto rizikovou skupinu.

„Covid- 19 zasáhl naši komunitu mnoha způsoby, ať už to bylo nekontrolovatelným šířením, ztrátami na životech, obrovským přívalem hospitalizací a hlubokými ekonomickými ztrátami. Pandemie odhalila jak sociální determinanty zdraví, jako je bydlení, mají zásadní vliv na zdraví a k přístupu zdravotní péče,“ uvedl Garth Graham, viceprezident Community Health a hlavní hygienik ve společnosti CVS Health. Determinanty zdraví jsou faktory ovlivňující zdraví, které jsou podmíněné kladným i záporným faktorům. Světová zdravotnická organizace uvádí jako determinanty zdraví například úroveň vzdělání, fyzické prostředí, příjem, sociální status člověka a zdravotní péči, ale také pohlaví.

Podle Grahama pandemie poukázala na problémy, se kterými se komunita potýkala dávno předtím, než virus udeřil a předešlé výzkumy jen jeho domněnku potvrzují. Studie zjistily, že lidé s nižším socioekonomickým statusem jsou vystaveni většímu riziku rozvoje chronických onemocnění jako je artritida, cukrovka nebo onemocnění srdce. Je to dáno tím, že lidé, kteří mají přístup ke kvalitnímu vzdělání, mají stabilní zaměstnání a přístup k preventivní zdravotní péči žijí zdravěji.

Stát Kalifornie poskytla lidem bez domova více než 15.000 pokojů v hotelích a motelech po celém státě. Byl zaveden odklad splatnosti nájemného až do července letošního roku, aby lidé mohli zůstat v bezpečí svých domovů bez ohledu na finanční situaci. „Bojím se, že nastane bezdomovecký Armagedon, z toho nemůžu v noci spát“ řekla Libby Schaafová, starostka Kalifornie. Vyvstávají obavy, co se bude dít, až odklad splatnosti nájemného bytu skončí a lidé v důsledku ekonomické recese nebudou mít na zaplacení bytu peníze. Podle Ricka Aubryho, výkonného ředitele organizace Community Housing Partnership, která se zabývá problémy spojené s bezdomovectvím to bude obrovská výzva.

V roce 2019 společnost CVS Health investovala téměř 70 miliónů dolarů do cenově dostupného bydlení pro rodiny i jednotlivce ve 24 městech po celém USA. Postavilo se více než 2 200 domů a přímo na místě se nachází služby zaměřené na zlepšení veřejného zdraví. V únoru letošního roku se společnost zavázala financovat vývoj 85 cenově dostupných bytových jednotek. Obyvatelé budou mít přístup k mimoškolnímu vzdělávání, právní pomoci nebo podporu při léčbě závislostí. „Když přemýšlíme o věcech jako je bezdomovectví, tak naše společnost se snaží zajistit hlavně zdravotní péči a zaměřit se na dostupné bydlení. To je pro nás prioritou,“ vysvětluje hlavní hygienik společnosti CVS Health.

Generální ředitelka komunitní nemocnice Martina Luthera Kinga Jr. se domnívá, že společnost by se měla zamyslet nad tím, jak jsou využívány veřejné zdroje. Elaine Batchlorová se domnívá, že do některých sektorů je nadměrně investováno a tyto potřebné finance by měly být převedeny do sociálních služeb. Odborníci se shodli, že celosvětová pandemie covid-19 otevřela otázky jako jsou nedostatky ve zdravotnictví a velké mezery v sociálních službách a je třeba udělat změnu. „To, kde žijeme nedefinuje pouze náš život, ale také to, jak dlouho budeme žít. A když do zabudovaného systému vstoupí něco takového, jako je pandemie, jsou nejvíce ohroženi ti zranitelní,“ konstatoval Graham.