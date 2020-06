Bezpolicejní zóna pro demonstranty se vymstila. Seattle hodlá po střelbě obnovit pořádek

Z části Capitol Hill se policie stáhla asi před dvěma týdny po opakovaných násilných střetech s demonstranty. Ti zde podobně jako lidé v nespočtu dalších amerických měst po zabití neozbrojeného černocha George Floyda protestují rasovým nespravedlnostem a policejní brutalitě. Když strážci zákona vyklidili místní policejní stanici, demonstranti oblast na jihu uvedené čtvrti prohlásili za "autonomní zónu".

Vývoj opakovaně kritizoval americký prezident Donald Trump, který obviňoval Durkanovou a guvernéra státu Washington Jaye Insleeho z nečinnosti a tvrdil, že "domácí teroristi se zmocnili Seattlu". Po odchodu policistů ovšem byly protesty v CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone) převážně poklidné, napsal web BBC.

Oznámení starostky o návratu strážců zákona přichází poté, co byl v dané lokalitě v noci na sobotu zastřelen devatenáctiletý mladík, při další víkendové střelbě pak byli dva lidé zraněni. Pozadí těchto útoků zatím není příliš jasné.

Durkanová násilí odsoudila a uvedla, že nebylo správné nechat prostor bez dozoru policie. Dodala ale, že strážci zákona se do oblasti vrátí poklidným způsobem. "Městská policie se vrátí do (okrsku) East Precinct. Uděláme to bez násilí a v blízké budoucnosti," citovala starostku agentura Reuters.

But Chief @carmenbest has made it clear to me that for the short-term, our Police Department will need East Precinct to ensure public safety and appropriately respond to more than 100,000 9-1-1 calls. In the near future, SPD will be peacefully returning to the East Precinct.