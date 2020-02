Biden a Buttigieg se pohádali. TV debata demokratů byla opět vyhrocená

Velkou pozornost média věnovala nejmladšímu kandidátovi, 38letému Peteu Buttigiegovi, který se prezentoval jako politik nového střihu.

Televizní debata se uskutečnila mezi dvojími primárkami. V těch vůbec prvních v Iowě v pondělí po přepočtu na delegáty velmi těsně zvítězil Pete Buttigieg, i když 78letý Bernie Sanders patrně získal více hlasů. Na dalších příčkách se umístili senátorka Elizabeth Warrenová, Biden a senátorka Amy Klobucharová. Další primárky čekají demokratické uchazeče v úterý ve státě New Hampshire.

When I’m president, we’re going to measure our economy by the income growth of the 90%, not by the Dow Jones. #DemDebate pic.twitter.com/CEPpyvint6