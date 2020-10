Biden by zřídil komisi pro přezkum federálního soudnictví

Demokraté v poslední době diskutují o tom, že by v případě získání křesla v Bílém domě a ovládnutí Kongresu zvýšili počet soudců v Nejvyšším soudu a dosadili do něj jim ideologicky nakloněné kandidáty. Jednalo by se o nejrychlejší způsob, jak se ve vlivné instanci, jejíž členové mají doživotní mandát, vyrovnat se současnou konzervativní většinou. Konzervativní křídlo Nejvyššího soudu příští týden pravděpodobně ještě posílí Amy Coneyová Barrettová. Tuto kandidátku navrženou republikánským prezidentem Donaldem Trumpem dnes do funkce doporučil právní výbor Senátu. Již v pondělí o jejím jmenování rozhodne plénum horní kongresové komory, kde mají republikáni většinu.

Návrh na zvýšení počtu soudců Nejvyššího soudu, který je zákonem stanoven na devět již více než století, je však značně kontroverzní a řada odborníků i politiků před ním varuje. Krok by totiž podle nich otevřel dveře ještě hlubší politizaci federálního soudnictví.

"Požádal bych ji (komisi), aby za mnou do 180 dní přišla s doporučeními, jak reformovat systém soudnictví, který je stále více v nepořádku vzhledem ke způsobu, jakým se s ním zachází, a nejde jen o naplňování soudů ideologicky blízkými soudci," řekl někdejší viceprezident. Dodal, že existuje řada alternativních návrhů kromě zvýšení počtu soudců nejvyšší instance.

Biden se v poslední době otázkám ohledně rozšiřování počtu členů Nejvyššího soudu vyhýbal, minulý týden však prohlásil, že "není fanouškem" takového řešení. Později dodal, že svoje stanovisko do voleb vyjasní. Agentura Reuters poznamenává, že návrh na vytvoření komise mu dovoluje nejít do voleb s jednoznačným postojem k této problematice.