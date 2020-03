Biden chce v případě zvolení za viceprezidentku ženu. Koronavirus přirovnal k válce

"Pokud budu zvolen prezidentem, můj kabinet, má administrativa bude vypadat jako tato země. A zavazuji se k tomu, že skutečně jmenuji a vyberu ženu za viceprezidentku. Je řada žen, které mají předpoklady stát se zítra prezidentkou. Vybral bych si ženu za svou viceprezidentku," citovala bývalého viceprezidenta Bidena agentura AP.

Kvůli šíření nového koronaviru se v pořadí jedenáctá debata uchazečů o demokratickou nominaci přesunula z Arizony do Washingtonu a odehrála se bez diváků. Zúčastnili se jí poprvé po dobu klání již pouze dva kandidáti, kromě Bidena i jeho stranický rival Bernie Sanders.

Oba kandidáti si před zahájením debaty podali ruku pouze loktem, čímž reagovali na hygienická opatření proti šíření epidemie. Biden podle agentury DPA uvedl, že Spojené státy se nacházejí ve válce proti koronaviru. "Je to jako válka. Je to jako bychom byli napadeni zvenčí," řekl s tím, že lidé od vlády očekávají rychlé vyřešení krize.

The coronavirus pandemic is like a war. And in a war, you do whatever is needed to be done to take care of your people. #DemDebate pic.twitter.com/3U1aarm3Ho

Na tom, že epidemie představuje ohrožení Spojených států, se s Bidenem shodl i Sanders. "Jedná se jednoznačně o národní stav nouze," řekl vermontský senátor s tím, že dosavadní opatření administrativy prezidenta Donalda Trumpa ukazují na "neuvěřitelné slabiny a nefunkčnost" amerického systému zdravotnictví. "Zcela jasně nejsme připraveni," prohlásil Sanders. "Tato krize dělá už tak špatnou situaci ještě horší."

Coronavirus & climate change demand similar responses:



"We tell the big money interests that this is not a time for profiteering, this is a time for all of us working together."

- @BernieSanders



People over profits. Health over profits. Our future over profits. pic.twitter.com/N7i7OQkRGm