Biden kritizoval Trumpa za jeho přístup k pandemii

"Navzdory vládní propagandě, že by jejich reakce měla být důvodem k oslavám, navzdory požadavku prezidenta Trumpa, že bychom měli zpomalit testování, protože si myslí, že to na něj vrhá špatné světlo, je covid-19 stále tady. A nemuselo to tak být," řekl Biden, který se podle pozorovatelů snaží ve voličích vyvolat dojem, že by si v případě nástupu do Bílého domu poradil s pandemií a s ní související ekonomickou krizí lépe.

Bývalý viceprezident v administrativě Baracka Obamy rovněž oznámil, že na rozdíl od Trumpa bude dbát na rady lékařů a až do voleb neuspořádá žádný velký předvolební mítink. Trump čelil tvrdé kritice za svolání několikatisícového volebního shromáždění 20. června v Oklahomě, kde v posledních týdnech vzrůstá denní počet nově infikovaných osob.

Biden představil vlastní plán pro boj s koronavirem, v němž chce například zvýšit testovací kapacity nebo najmout až 100.000 pracovníků, kteří by vyhledávali osoby, jež přišly nedávno do kontaktu s nakaženými. Potvrdil rovněž, že by v případě svého zvolení nechal v Bílém domě uznávaného epidemiologa Anthonyho Fauciho, který sloužil už šesti americkým prezidentům.

Trump a jeho spojenci tvrdí, že prezident výrazně snížil počet zemřelých v souvislosti s covidem-19 tím, že zakázal vstup do USA pro cestující z Číny a později z Evropy. Prohlašují rovněž, že zvyšující se počty denně nově infikovaných lidí v poslední době rostou kvůli tomu, že se stoupá denní počet provedených testů. Někteří odborníci však upozorňují, že mnohde roste také počet hospitalizovaných osob, což s testováním nijak nesouvisí.

Mluvčí Trumpovy kampaně za znovuzvolení Courtney Parellová prohlásila, že Biden "šíří strach a nepřeje Američanům úspěch", zatímco Trump mobilizací vlády a soukromého sektoru zpomaluje šíření viru.

Republikánský prezident za Bidenem podle volebních průzkumů v celostátním měřítku zaostává o necelých deset procent. Krajně neobvyklý volební rok přitom ještě dále komplikují rovněž rozsáhlé protesty proti rasismu a policejní brutalitě, které zemí otřásaly několik týdnů po smrti černocha George Floyda. Ten zemřel po tvrdém zásahu bělošského policisty v Minneapolis.

Biden dnes rovněž oznámil, že začátkem srpna zveřejní, koho si vybral jako svou spolukandidátku na pozici viceprezidentky. Již dříve totiž uvedl, že na post nominuje ženu, vzhledem k nynějším nepokojům pak v USA sílí hlasy za to, aby to byla černoška. Americká média již dlouho diskutují o možných kandidátkách, největší šance dlouhodobě dávají senátorce za Kalifornii Kamale Harrisové.