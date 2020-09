Biden má podporu od stovek bezpečnostních expertů. V dopise kritizují Trumpa

Trump podle dopisu podepsaného 489 bezpečnostními experty "nestačí na obrovskou zodpovědnost své funkce". "Kvůli jeho přezíravému přístupu a selháním nám naši spojenci už nedůvěřují a nerespektují nás a naši nepřátelé se nás již neobávají," píše se dále v dopise skupiny, jež se nazvala "Vůdci národní bezpečnosti pro Bidena".

Jedním ze signatářů je i Selva, který do července 2019 sloužil jako zástupce předsedy sboru náčelníků štábů americké armády (JCS) a byl tak druhým nejvyšším armádním činitelem Pentagonu. Podle agentury Reuters je značně neobvyklé, že by se tak vysoce postavený čtyřhvězdičkový generál, který teprve nedávno odešel do výslužby, postavil proti prezidentovi, pod nímž sloužil.

Dopis podepsal například také admirál Paul Zukunft, který stál mezi lety 2014 a 2018 v čele americké pobřežní stráže, což je jedna ze základních složek ozbrojených sil USA. Zukunfta i Selvu do funkce jmenoval Trumpův předchůdce Barack Obama.

Jako další význačné signatáře Reuters zmiňuje Samuela Lockleara, admirála námořnictva ve výslužbě, který do roku 2015 působil jako šéf velitelství amerických sil v Tichomoří, nebo Petera Chiarelliho, jenž byl do roku 2012 jedním z předních činitelů armády USA.

Biden se snaží ve své kampani oslovit širokou koalici liberálních voličů, umírněných republikánů a nezávislých. Po přijetí nominace Demokratické strany v srpnu prohlásil, že pokud by vyhrál, byl by prezidentem pro všechny Američany, ne jen pro základnu demokratů.

Ačkoliv o sobě Trump často hovoří jako o horlivém zastánci americké armády a chlubí se tím, že zvyšuje rozpočet ministerstva obrany, jeho vztahy s Pentagonem jsou v poslední době napjaté.

Začátkem září se tak podle Reuters snažil pasovat do role příznivce řadových členů amerických ozbrojených sil. "Neříkám, že mě armáda miluje. Vojáci ale ano," poznamenal. "Nejvyšší představitelé Pentagonu mě asi nemilují, protože oni nechtějí dělat nic jiného, než vést války, aby všechny ty báječné společnosti, které vyrábějí bomby, letadla a všechno ostatní, se dál měly dobře," dodal tehdy Trump.