Biden má strach z toho, jak by Trump přijal porážku ve volbách

"Je to chlap, který říká, že hlasování poštou vede k podvodům, zatímco sám sedí za svým stolem v Oválné pracovně a vyplňuje svůj korespondenční hlasovací lístek do primárek," řekl Biden o Trumpovi v pořadu komika Trevora Noaha. Na moderátorovu otázku, zda Biden přemýšlel, co by se stalo, kdyby Trump po prohraných volbách nechtěl úřad opustit, odpověděl bývalý viceprezident kladně. "Jsem absolutně přesvědčený, že ho (armáda) z Bílého domu velice rychle vyprovodí," prohlásil Biden.

Trump v posledních týdnech tvrdě vystupoval proti plošnému zavádění korespondenčního hlasování, které podle něj umožňuje rozsáhlé volební podvody. Takové tvrzení však vyvrací řada odborných studií a sám Trump několikrát v minulosti zaslal svůj hlas poštou, na což Biden reagoval ve svém vyjádření. Činitelé v mnoha státech přitom hlasování poštou prosazují a snaží se jej před listopadovými prezidentskými volbami rozšířit na co největší počet voličů, protože se chtějí kvůli obavám z koronaviru vyhnout velkým shromážděním u volebních uren.

V úterý se konaly značně chaotické primární volby ve státu Georgia, při nichž nefungovaly některé volební přístroje a před volebními místnostmi se tvořily dlouhé fronty. Tento vývoj by podle AP mohl být předznamenáním komplikací při prezidentských volbách, kdy bude situace o poznání více vypjatá.

Mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová označila Bidenova slova za směšná s tím, že prezident se na listopad těší a že šíření konspiračních teorií přenechá demokratům.

Biden již dříve Trumpa obvinil z toho, že svou kritikou korespondenčního hlasování se snaží zabránit některým lidem v možnosti volit. Někteří pozorovatelé tvrdí, že vyšší volební účast pomáhá spíše demokratům než republikánům, řada odborníků se však domnívá, že tuto spojitost nelze takto jednoduše předpokládat. Bývalý viceprezident oznámil, že demokraté budou mít na mnoha místech v den voleb svoje právníky, kteří budou dohlížet na případné republikánské pokusy zabránit některým lidem v hlasování.

Trump v roce 2016 při poslední debatě se svou někdejší soupeřkou Hillary Clintonovou odmítl jasně říct, že by uznal svou porážku, kdyby volby prohrál. Po svém vítězství rovněž bez předložení důkazů tvrdil, že došlo k rozsáhlým volebním podvodům. Jeho tvrzení následně vyvrátila zvlášť ustavená vyšetřovací komise.