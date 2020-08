Biden přepisuje volební mapu USA. Nad Trumpem získává výrazný náskok

Čím blíže se Spojené státy blíží k datu listopadových voleb, tím více se zdá, že se volební mapa pomalu začíná barvit do modra. Již minulý týden jsme informovali o poměrně razantním zvratu, který ukázaly průběžné volební průzkumy.

Dle nich si Joe Biden výrazně polepšil v klíčových „swing states“ Arizoně, Michiganu a na Floridě. Kromě toho naznačily, že by se Demokraté mohli dočkat historického vítězství v republikánském Texasu.

Dle aktuálních dat vycházejících z průzkumů v jednotlivých státech si Biden oproti předchozím dvěma týdnům polepšil konkrétně v šesti z nich. Figuruje mezi nimi především Florida, kde již dříve řada prognóz a volebních modelů vkládala do Bidena velké naděje.

Portál NPR připisuje bývalému viceprezidentovi aktuálně 50 %, Donaldu Trumpovi 44 %. The Economist ve svém modelu shodně hovoří o 6% rozdílu mezi oběma kandidáty v poměru 53 – 47 % ve prospěch bývalého viceprezidenta.

Stejný model mapující šance jednotlivých kandidátů na výhru v jednotlivých státech navíc u Bidena ukazuje na Floridě již druhým týdnem rostoucí tendenci. Aktuálně má tak dle modelu téměř 79% šanci na zisk většiny místních hlasů. Naopak šance Donalda Trumpa na konečnou výhru na Floridě klesly na 22 %, což je o 2 % méně než týden předchozí.

NPR tak ve vztahu k nadcházejícím volbám klasifikuje Floridu jako „spíše demokratickou“. Zároveň však dodává, že vzhledem k volební historii Floridy a složení místní vlády se dá předpokládat, že oba kandidáti zde budou až do poslední chvíle hodně vyrovnaní.

V závislosti na místní demografii a vysokému počtu případů nákazy koronavirem se však někteří odborníci domnívají, že Florida by letos skutečně mohla být nakloněná spíše Demokratům. Usuzují tak především na základě početné skupiny voličů nad 65 let, mezi nimiž Biden vede celonárodně. Na Floridě senioři přitom tvoří bez mála 20 % celkové populace.

V Georgii, která se také řadí na seznam „swing states“, se kandidáti střídali v pomyslném vedení od začátku června. Aktuálně jsou dle průzkumů zcela vyrovnaní. To potvrzují jak data portálu NPR, tak model portálu The Economist. Prognostický model portálu The Economist připisuje oběma kandidátům momentálně i stejné šance na výhru.

Historicky byla Georgia vždy spíše republikánsky inklinujícím státem. Až v poslední době se určité změny v demografii a místní jižanské ideologii promítly i do více demokraticky orientovaného politického smýšlení místních obyvatel. Pokud by zde uspěl, byl by Biden zároveň prvním úspěšným demokratickým kandidátem od roku 1992.

Více než příznivě se v posledních týdnech pro Bidena vyvíjí situace i ve více tradičních „swing states“ Nevadě, New Hampshire a Pensylvánii, přičemž asi nejvíce pozornosti ze strany analytiků bylo z těchto tří věnováno právě Pensylvánii.

Hillary Clintonová zde totiž v roce 2016 nedokázala dostatečně oslovit místní voliče a výhru si zde tak zajistil Donald Trump. Protože ale ani sám prezident nebyl schopen nějak výrazně oživit místní ekonomiku, především v rámci upadajícího tradičního průmyslu, shodují se odborníci ve směs na tom, že stejně jako Michigan by se i Pensylvánie měla přiklonit na stranu Joe Bidena.

Ve všech třech státech si Biden více méně dle očekávání udržuje velmi silný náskok v průměru o 9 %. The Economist zde navíc Bidenovi vcelku kontinuálně bez mála poslední 4 týdny připisuje více jak 80% šance na výhru. Z hlediska průběžných průzkumů je tedy vysoce nepravděpodobné, že by právě v těchto státech došlo k nějakému většímu zvratu.

Pozornost si od volebních analytiků a Demokratické strany jako takové vysloužily i Texas a Severní Karolína. Byť situace v Texasu zůstává stále velmi vyrovnaná, odborníci vyčkávají, jak se zdejší poměrně početná populace Latinoameričanů spolu s vývojem pandemické situace do výsledků promítnou v následujících týdnech.

V Severní Karolíně, kde za posledních deset let zvítězil pouze jediný Demokrat, Barack Obama, Biden také vcelku nečekaně poskočil. Za poslední týden se mu dle portálu The Economist zvedly preference mezi voliči o 2 %, jeho šance na výhru portál navýšil hned o celých 6 %, a to konkrétně z 59 na 65 %. Současný prezident zde na Bidena ztrácí zejména mezi vysokoškolsky vzdělanými bělochy, ženami a Afroameričany, jak uvádí Politico.