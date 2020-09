Biden: Nového člena nejvyššího soudu by měl vybrat vítěz prezidentských voleb

Šéf Bílého domu se zřejmě o smrti Ginsburgové dozvěděl až při rozhovoru s médii, protože v momentě, kdy nejvyšší soud vydal prohlášení s touto mimořádně důležitou zprávou, Trump právě zahajoval své vystoupení na předvolebním mítinku v Minnesotě. Když byl pak na toto téma tázán před nástupem do svého letadla, reagoval překvapeně.

"Ona umřela? To jsem nevěděl," citovali jej američtí novináři. Následovalo vyjádření obdivu zesnulé soudkyni, která se v roce 1993 stala druhou ženou jmenovanou do nejvyšší soudcovské funkce v USA. "Vedla úžasný život. Co jiného můžete říct? Byla to úžasná žena... byla to úžasná žena, která vedla úžasný život," řekl prezident. "Rmoutí mne to," dodal.

Úmrtí Ginsburgové dává Trumpovi šanci už potřetí jmenovat člena nejvyššího soudu a zvýraznit tak konzervativní většinu v jeho devítimístném senátu. Šéf Bílého domu ale ihned nekomentoval spekulace o tom, že by už v nejbližších dnech mohl navrhnout kandidáta na uvolněné místo.

Plány v tomto směru nenastínil ani v pozdějším prohlášení, ve kterém uvedl, že Spojené státy v pátek přišly o právnického titána. Trump vyzdvihl "brilantní mysl" Ginsburgové a její stanoviska týkající se rovnosti pohlaví či práv hendikepovaných osob, která prý inspirovala všechny Američany.

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

Deník The New York Times nicméně uvádí, že Bílý dům v tichosti už několik dní vytváří úzký seznam lidí, kteří by mohli být nominováni na post Ginsburgové.

W @peterbakernyt, the White House has been quietly planning for days a short list to replace RGB, one that includes at least one woman, according to 3 ppl familiar with the discussions. Trump will roll out a name "sooner rather than later." https://t.co/7rJ2QxpkT5 — Maggie Haberman (@maggieNYT) September 19, 2020

Jeden ze zdrojů listu řekl, že jméno nového kandidáta bude oznámeno "dříve spíše než později". Minulý týden prezident Trump odhalil seznam 20 jmen pro potenciální obsazení místa na nejvyšším soudu.

Biden: Nového člena nejvyššího soudu by měl vybrat vítěz voleb

Nemůže být pochyb o tom, že nového člena amerického nejvyššího soudu by měl navrhnout vítěz listopadové prezidentské volby. Takto se vyjádřil prezidentský kandidát Demokratické strany Joe Biden, když reagoval na páteční úmrtí soudkyně Ruth Baderové Ginsburgové. Bývalý viceprezident ji označil za skálopevnou obhájkyni svobody a "příležitostí pro všechny".

"Dnes (v pátek) večer a v následujících dnech bychom se měli zaměřit na ztrátu soudkyně Ginsburgové a na její trvalý odkaz," uvedl Biden. "Ale aby nikdo nebyl na pochybách, dovolte mi říct to jasně: Voliči by měli vybrat prezidenta a tento prezident by měl vybrat nástupce soudkyně Ginsburgové," dodal volební vyzyvatel amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Let me be clear: The voters should pick a President, and that President should select a successor to Justice Ginsburg. — Joe Biden (@JoeBiden) September 19, 2020

Do vyvrcholení souboje o Bílý dům už zbývá méně než 50 dní a spory ohledně jmenování nového člena nejvyššího soudu by se nyní mohly stát dominantním tématem na americké politické scéně. Podle agentury Reuters by se Trumpovi teoreticky mohlo do voleb podařit prosadit svého kandidáta na uvolněný post po Ginsburgové. Trumpovi se skýtá šance ještě posílit v devítimístném soudním senátu převahu konzervativců, kteří měli dosud nejtěsnější možnou většinu.

Bidenova první reakce naznačila obrysy očekávané politické bitvy. Někdejší viceprezident připomenul rok 2016, kdy po smrti soudce nejvyššího soudu Antonina Scalii republikány ovládaný Senát neuspořádal hlasování o kandidátovi navrženém tehdejším prezidentem Barackem Obamou. Republikáni více než půl roku před volbami trvali na tom, že se budou záležitostí zabývat až po volbách.

Senát, který nominace na nejvyšší soud potvrzuje, kontrolují i nyní a podle Bidena musí postupovat stejně. Lídr republikánských senátorů Mitch McConnell ale už ohlásil, že pokud Trump někoho navrhne, hlasovat se o jeho kandidatuře bude.