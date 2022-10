Biden označil jmenování Sunaka premiérem za zlomový okamžik

— Autor: ČTK

Jmenování Rishiho Sunaka do čela britské vlády je "dosti ohromující" krok a "zlomový okamžik". Dnes to řekl americký prezident Joe Biden při oslavách indického svátku světel díválí. Podle agentur tak americký prezident zřejmě narážel na to, že Sunak se stane prvním šéfem britské vlády, jehož rodina pochází z Indie.