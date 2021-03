Biden pochybuje, že Trump pomůže přesvědčit skeptiky k očkování

"Mluvil jsem o tom se svým týmem a oni tvrdí, že větší dopad než Trumpova slova by mělo to, co by řekl místní doktor, místní kazatel, co by řekli lidé z místní komunity," řekl dnes prezident novinářům v Bílém domě.

Trump o vakcinaci se svými podporovateli příliš nemluví, sám se nechal naočkovat bez přítomnosti médií v lednu. Biden, jeho viceprezidentka Kamala Harrisová i Trumpův viceprezident Mike Pence si přitom nechali dát injekci veřejně, aby k očkování pobídli veřejnost.

Exprezident si v nedávném vyjádření pouze přisvojil zásluhy za rychlý vývoj očkovacích látek a v únoru řekl při prvním proslovu od opuštění Bílého domu svým příznivcům: "Nechte si všichni dát injekci".

Mluvčí Bidenova Bílého domu Jen Psakiová dnes řekla, že by Trump mohl se snahami o přesvědčení svých stoupenců pomoci, ale že to od něj příliš neočekává. "Pokud by se bývalý prezident Trump zítra probudil a chtěl by se nechat slyšet ohledně bezpečnosti a účinnosti vakcín, tak bychom to rozhodně podpořili," řekla.

Dodala, že se nynější administrativa snaží kontaktovat duchovní a další konzervativní činitele a přesvědčit je, aby lidi ve svém okolí vybízeli k vakcinaci. "Cílem prezidenta je naočkovat všechny Američany, ne jen ty, kteří ho volili," řekla.

Podle průzkumu z minulého týdne se asi polovina mužů, kteří se považují za republikány, neplánuje nechat naočkovat. Přes 80 procent republikánů však uvedlo, že by injekci přijali, pokud by jim ji doporučil jejich lékař. Na to se chce podle Psakiové Bílý dům rovněž zaměřit.

Všichni žijící američtí exprezidenti kromě Trumpa, tedy Barack Obama, George Bush mladší, Bill Clinton a Jimmy Carter, se brzy objeví ve dvou veřejných oznámeních, v nichž společně se svými manželkami podpoří očkování proti koronaviru. "Nepotřebovali slavnostní pozvánku, aby tak učinili," dodala Psakiová.