Biden představil další členy své administrativy, zřídí kancelář pro boj s globálním oteplováním

Biden také zřídí kancelář zaměřenou na globální oteplování, kterou povede bývalá šéfka Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) Gina McCarthyová, napsala agentura Reuters.

We have no time to waste to confront the climate crisis, protect our air and water, and deliver justice to communities that have long shouldered the burdens of environmental harms.



Together, on behalf of all Americans, this team will meet this moment with the urgency it demands.