Biden připustil cestu do Saúdské Arábie, podle tisku se připravuje

Plánovanou cestu média spojují se snahami snížit ceny pohonných hmot ve Spojených státech a zvýšit izolaci Ruska.

Tyto informace vyvolávají kontroverze kvůli vyjádření Bidena z roku 2019, kdy bojoval o nominaci Demokratické strany do prezidentských voleb. V debatě se stranickými oponenty řekl, že jeho plánem je ze Saúdské Arábie "udělat vyvrhele, kterým ve skutečnosti je". Výrok souvisel s vraždou novináře Džamála Chášukdžího, kterou podle amerických zpravodajců provedli saúdskoarabští agenti za souhlasu korunního prince Muhammada bin Salmána.

Nyní ovšem nad morálním pobouřením vítězí pragmatická politika, napsal ve čtvrtek list The New York Times (NYT) s odvoláním na zahraničněpolitické experty. O údajném plánu navštívit Saúdskou Arábii informoval i deník The Washington Post (WP), který hovoří o prezidentově "pozoruhodném odklonu" od předvolebních slov.

Biden dnes podobně jako předtím mluvčí Bílého domu cestu do Rijádu nepotvrdil, ovšem informace z tisku ani nepopřel. "Nevím jistě, kdy tam pojedu," citovala jej agentura AFP. Prý v tuto chvíli nemá konkrétní plán, ovšem Saúdská Arábie by mohla být zastávkou na případné blízkovýchodní cestě.

Podle informací WP se očekává, že Saúdská Arábie bude také na programu, když se Biden později tento měsíc vydá na dříve ohlášenou cestu do Španělska, Německa a Izraele. NYT s odvoláním na nejmenované vládní zdroje píše o plánu setkat se se saúdskoarabským korunním princem, ale také s lídry dalších arabských zemí včetně Egypta nebo Spojených arabských emirátů.

Plány podle tisku souvisejí se snahami Bidenovy administrativy snížit ceny pohonných hmot u amerických čerpacích stanic, jejichž růst bude společně s dalšími ekonomickými otázkami pravděpodobně ústředním tématem letošních voleb do Kongresu. "Ve světle útoku Ruska na Ukrajinu Biden vyhodnotil jako nutné ucházet se o přízeň jiných producentů energií s cílem nahradit ropu od Moskvy a stabilizovat světové trhy," píše NYT.