Biden se domnívá, že by jeho inauguraci neměly doprovázet davy lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Budoucí americký prezident Joe Biden se domnívá, že by kvůli epidemii koronaviru neměly jeho inauguraci doprovázet velké davy lidí. Uvedení do úřadu nového prezidenta, které je na plánu 20. ledna příštího roku, většinou ve Washingtonu sledují desítky tisíc diváků. Tradiční průběh ceremoniálu by však měl být zachován.