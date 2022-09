Biden se ještě nerozhodl, zdali bude za dva roky kandidovat ve volbách

"Začnu tím, že jsem řekl, že mám v úmyslu kandidovat znovu. Ale je to jenom úmysl. Zda je to pevné rozhodnutí, to se uvidí," řekl nyní Biden.

CNN uvedla, že prezident opakuje, že ctí osud a že do rozhodování mohou vstoupit události. Podle CNN ale jeho nedělní prohlášení, že "se uvidí", znamená odklon od toho, co on a jeho poradci říkali veřejně dosud a vnáší nejistotu do toho, zda Biden bude hlavní postavou demokratů po podzimních doplňovacích volbách.

Jistota, že se bude Biden ucházet o znovuzvolení, je nyní méně pevná. Jeho poradci očekávají, že prezident probere možnou kandidaturu s rodinou o svátku Díkuvzdání a o Vánocích a že své rozhodnutí ohlásí na začátku příštího roku. Bidenovi bude v listopadu 80 let.

K námitce, že je pro další kandidaturu příliš starý, Biden jednou odpověděl: "Sledujte mne. Respektuji, že lidé řeknou 'Jste starý'. Ale domnívám se, že jde o to, jakou máte energii a zda pracujete nebo nepracujete srovnatelně s tím, jak by to dělal někdo jiný, jakkoli starý."

Na dotazy, zda bude kandidovat v příštích prezidentských volbách, v minulosti odpovídal rozhodně: "Ano, mám v plánu kandidovat znovu, to očekávám." Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová v červnu na otázku ke kandidatuře odpověděla: "Prezident opakoval, že chce roku 2024 kandidovat, a u toho zůstanu."