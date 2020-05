Biden se omluvil za výroky k černošským voličům

Bývalý viceprezident za vlády černošského prezidenta Baracka Obamy poukázal na své dlouhodobě dobré vztahy s lidmi tmavé pleti a dobré výsledky v primárních volbách v Jižní Karolíně, kde černoši tvoří 60 procent voličů. Sdělil dále, že uvažuje o možnosti vybrat černošku, která by s ním v prezidentských volbách kandidovala na funkci viceprezidentky.

Po 18 minutách rozhovoru pro stanici Africa American s moderátorem Charlamagne Tha Godem člen Bidenova štábu řekl, že je třeba interview ukončit, protože se už přetáhl čas. Biden hovořil z domova, kde má v době koronaviru zřízenu místnost pro kontakty s médii. Charlamagne Tha God proti ukončení rozhovoru protestoval slovy: "To nemůžete černošskému médiu udělat". Biden na to odpověděl, že to udělá "bílému stejně jako černému médiu" a dodal, že jeho manželka už čeká, protože místnost potřebuje využít pro sebe.

Charlamagne naléhal na další interview s tím, že má na Bidena ještě otázky. "Jestli máte problém rozhodnout se, zda volit mne nebo Trumpa, pak nejste černoch," odpověděl Biden. Charlamagne moderuje pořad The Breakfast Club, který poslouchá osm milionů lidí.

Později se Biden za svůj "povýšený" výrok omluvil. "Neměl jsme být tak arogantní. Nikdy, nikdy jsem nebral podporu černochů za jistou. Neměl jsem být takový chytrák. Nikdo by neměl volit na základě rasové příslušnosti, náboženství nebo původu," řekl Biden.

Jeho výroku se zmocnila Trumpova kampaň a prezidentova poradkyně Katrina Piersonová Bidenova slova označila za rasistická. "On si opravdu myslí, že on, 77letý běloch, má diktovat černochům, jak se mají chovat," řekla.

Černošský republikánský senátor Tim Scott řekl, že něco tak "arogantního a blahosklonného už dlouho neslyšel". "Říká 1,3 milionu amerických černochů, že nejsou černoši? Kdo si sakra myslí, že je?" řekl Scott, který je z Jižní Karolíny a poukázal na množství černochů, kteří v roce 2016 volili Trumpa.