Biden si vede dobře, ale čeká jej zásadní a těžký úkol, míní politolog

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Prezident Spojených států Joe Biden během své první zahraniční cesty v úřadu neustále opakoval, že Amerika je zpět, všímá si Fareed Zakaria v komentáři pro server Washington Post. Známý komentátor a politolog z think tanku Berggruen Institute to považuje za výstižný popis toho, co se Bidenovi zatím podařilo, tedy obnovit roli USA coby země, která nastavuje globální agendu, podněcuje spolupráci a potírá nepřístojné chování.