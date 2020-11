Biden telefonoval s lídry Japonska, Koreje a Austrálie. Probírali pandemii i bezpečnostní spolupráci

Japonský premiér Jošihide Suga podle agentury Kjódó chce s Bidenem ještě před nástupem do Bílého domu navázat co nejužší vztahy a od nového prezidenta si slibuje podporu například v dlouhodobých sporech s Čínou.

PM Suga: I just had my first telephone talk with President-elect @JoeBiden, congratulating him and Vice President-elect @KamalaHarris on their election as the President and the first female Vice President of the United States. pic.twitter.com/fyhxRjXd9l