Biden už má údajně kandidátku na post ministryně financí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kandidátkou nastávajícího prezidenta USA Joea Bidena na post ministryně financí bude někdejší šéfka centrální banky (Fed) Janet Yellenová. Dnes to napsal list The Wall Street Journal s odkazem na své zdroje. Pokud by Yellenovou potvrdil do funkce Senát, stala by se první ženou na tomto postu v americké historii.