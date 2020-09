Biden žádá Senát, aby nehlasoval o nástupnici Ginsburgové

"Voliči v této zemi by měli být slyšet. (...) Jsou to oni, kteří by podle představ ústavy měli rozhodnout, kdo by měl toto jmenování učinit," řekl Biden při proslovu ve Filadelfii. "Snažit se protlačit tuto nominaci Senátem je jen uplatňováním hrubé politické moci," dodal někdejší viceprezident.

zdroj: YouTube

Smrt Ginsburgové vnesla neočekávanou dynamiku do už tak napjaté a vyhrocené předvolební kampaně v USA. Nejvyšší soud má totiž možnost udávat svými rozhodnutími precedenty, jež pak mohou posunout výklad amerických zákonů na další desetiletí. Soudci, kteří se řadí ke konzervativnímu křídlu, v něm mají momentálně převahu 5 ku 3. Řada republikánů tak tlačí na Trumpa, aby konzervativní většinu posílil ještě před volbami, v nichž průzkumy považují za mírného favorita Bidena.

Demokratický kandidát prohlásil, že pokud by vyhrál volby on, měl by mít možnost nominovat do Nejvyššího soudu vlastního kandidáta. Demokraté se přitom ohrazují tím, že republikáni před čtyřmi lety odmítali téměř deset měsíců před volbami dopřát slyšení v Senátu tehdejšímu nominantovi prezidenta Baracka Obamy. Tvrdili, že by se takové rozhodnutí nemělo činit ke konci prezidentského mandátu. Nyní do voleb zbývá necelých 45 dnů.

Podle průzkumu společnosti Ipsos se 62 procent Američanů, mezi nimi i řada republikánů, domnívá, že by uvolněný post měl zaplnit až vítěz vzešlý z nadcházejících voleb.

Biden dnes zopakoval svůj závazek nominovat do nejvyšší soudní instance poprvé černošku. Odmítl však uveřejnit jména svých případných kandidátek s tvrzením, že by tím mohl ovlivnit jejich rozhodování v jejich současných rolích soudkyň a vystavil by je navíc neutuchajícím politickým útokům.

Ženu se chystá do funkce navrhnout i Trump, jako dvě možné kandidátky zmínil konzervativní soudkyně Amy Coneyovou Barrettovou a Barbaru Lagoaovou.