Biden: Zrušení práva na potrat je tragický omyl

Nejvyšší soud USA dnes zrušil téměř 50 let starý verdikt v procesu Roeová versus Wade, který zakotvil v celých USA právo na potrat. Po dnešním verdiktu se rozhodování vrací do jednotlivých amerických států. Čeká se, že nejméně 20 z nich interrupce zakáže a tamní ženy usilující o potrat, budou muset cestovat do států, kde bude tento zákrok nadále povolen.

"Toto rozhodnutí vrací Ameriku doslova o 150 let zpět, podle mne je to smutný den pro tuto zem," řekl Biden.

V devítičlenném nejvyšším soudu je nyní šest soudců jmenovaných republikány a tři jmenovaní demokratickými prezidenty. "Konzervativní většina nejvyššího soudu ukázala, jak je extrémní. Moje administrativa použije všechny legální pravomoci, ale jednat musí také Kongres," řekl šéf Bílého domu.

V USA se budou na podzim konat volby do Kongresu a Biden řekl, že voliči musejí vybrat takové zástupce, kteří právo na potrat obnoví.

"Jediný způsob, jak můžeme ženě zajistit právo vlastní volby, je, aby Kongres z ochrany dané verdiktem v kauze Roeová versus Wade učinil federální zákon. To nemůže zajistit žádná prezidentova exekutivní akce. Pokud Kongres k tomu nemá, jak se zdá, dostatek hlasů nyní, musejí se ozvat voliči. Na podzim musíte zvolit více senátorů a poslanců, kteří zakotví práva žen ve federálním zákoně," řekl Biden.

K budově nejvyššího soudu přišly skupiny zastánců i odpůrců práva na potraty. "Budoucnost je proti potratům," stálo na tabulích, které někteří přinesli. Před budovou soudu je podle agentury AP několik set lidí. Policie se začala připravovat na větší akce a zmobilizovala jednotky určené k zásahu při nepokojích. Očekává další příchozí a povolala posily.