Bidenovo volební vítězství vyvolalo spontánní oslavy

Jakmile se zpráva o Bidenově vítězství objevila na jejich telefonech, Američané se shromáždili na nároží ulic a na trávnících před domy - troubili na klaksony, bouchali do hrnců a pustili se do improvizovaných tanečních party poté, co skončily trýznivě trpké volby a vyčerpávající čtyřdenní čekání na výsledek, napsala agentura AP.

Obyvatelé hlavního města, kteří v drtivé většině při hlasování podpořili Bidena proti Trumpovi, vítali zvolení demokratického kandidáta rovněž klaksony aut a motocyklů. Několik stovek nadšených Bidenových stoupenců se shromáždilo na prostranství v centru hlavního města.

Televize CBS uvedla, že oslavy propukly i v New Yorku. Na Manhattanu vybíhali lidé z domů, tančili a nadšeně se zdravili s neznámými. Podobné scény byly k vidění v Harlemu, kde se ke klaksonům přidávaly i kravské zvonce.

DANCING IN THE STREETS.



This is Frederick Douglass Circle in Harlem, where a statue of the “father of the civil rights movement” stands.



People are now gathering around the traffic circle in celebration. #nbc4ny



(A video sent to me moments ago)@NBCNewYork pic.twitter.com/1bv2uMIlqO