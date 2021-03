Bidenův popis vývoje na jižní hranici USA nebyl podle médií přesný

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Joe Biden se dopustil dvou nepravdivých výroků, když ve čtvrtek při své první prezidentské tiskové konferenci čelil otázkám o migrantech nelegálně překračujících americko-mexickou hranici. Uvádí to list The New York Times (NYT), který podobně jako další média analyzoval vybraná tvrzení z prezidentova hodinového vystoupení. Ze zjištění vyplývá, že Biden podával zkreslený obrázek o současné migrační vlně a vládní reakci.