Bill a Melinda Gatesovi se oficiálně rozvedli

Není tak například jasné, kdo získá rodinné sídlo na břehu Washingtonova jezera na předměstí Seattlu, píše The New York Times na svých internetových stránkách. Všechny tři děti Gatesových jsou starší 18 let, takže se nyní už bývalí manželé nemuseli dohodnout na péči o ně. Žádný z nich nepožádal o změnu příjmení, ačkoliv Melinda Gatesová od oznámení rozchodu používá i svoje rodné příjmení Frenchová.

Magazín Forbes hodnotu majetku Frenchové Gatesové odhaduje na 3,2 miliardy dolarů (68,6 miliardy korun), může ale prý být ještě vyšší. Hodnota majetku Billa Gatese dosahuje 131 miliard dolarů.

Podle NYT otázkou nyní je, jak, nebo zda vůbec, pár bude pracovat v nadaci. Když Bill a Melinda Gatesovi začátkem května veřejně oznámili, že se rozvádějí, ujišťovali, že soukromou charitativní nadaci, která je největší na světě, se chystají řídit společně. Organizace se zaměřuje na problematiku globálního zdraví, boj s chudobou a genderovou rovnost. V nadačním fondu je 50 miliard dolarů, před časem Gatesovi informovali, že do něj přidali dalších 15 miliard dolarů.

Výkonný ředitel nadace Mark Suzman řekl, že Gatesovi se dohodli, že pokud po dvou letech někdo z nich bude další spolupráci považovat za nemožnou, odejde z organizace Melinda Frenchová Gatesová a od Billa Gatese dostane peníze na vlastní charitativní projekty.