Bílý dům chce urychlit vyhoštění migrantů, kteří táboří na texaské hranici

U texaského města Del Rio se v pátek nacházelo podle místní policie přes 13.000 migrantů, kteří pochází převážně z Haiti.

Část migrantů, kteří se usadili u mostu spojujícího USA s Mexikem, americké úřady odsunuly na jiná místa. To má ulehčit přezkum, zda migranti měli právo vstoupit do USA. Pohraniční stráž a celníci počítají s tím, že v této oblasti mexicko-americké hranice budou mít od pondělí přinejmenším 400 svých příslušníků.

Americká vláda chce vyhošťovat migranty letecky do země původu. Ve skupině podle médií převažují lidé původem z Haiti. Američtí představitelé jednají se zástupci této karibské země o navracení migrantů. Americké ministerstvo by chtělo vypravit pět až osm letů denně, často ale bude záležet na dohodě s haitskými úřady. Americké úřady se také domnívají, že kvůli nebezpečí návratu do vlasti by se část Haiťanů mohla přemístit zpět do Mexika.

V texaském městě Del Rio žije zhruba 35.000 lidí. Město, které migrační vlny zažilo vícekrát, řídí starosta Bruno Lozano, který byl zvolen za Demokratickou stranu. Stávající vládu prezidenta Joea Bidena ale kritizuje za nedostatečnou migrační politiku na hranici s Mexikem.

Z Haiti, které patří k nejchudším státům na americkém kontinentě, odešlo v uplynulých letech mnoho lidí. Většinou směřovali do latinskoamerických států. V případě města Del Rio není jasné, proč se migranti rozhodli pro hromadný vstup do Spojených států. Podle odborníků se tak může stát i na základě mylných či falešných informací.