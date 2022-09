Bílý dům i Evropská unie reagovaly na nález hromadných hrobů u Izjumu

Francouzský prezident Emmanuel Macron na událost reagoval na svém twitteru a šéf diplomacie Evropské unie Josep Borell v prohlášení odsoudil krutosti páchané na civilistech.

Ukrajinská armáda získala zpět Izjum na východě země pod svoji kontrolu v neděli 11. září. Ve čtvrtek tamní policie oznámila nalezení provizorního pohřebiště se 440 hroby, z nichž některé jsou hromadné. Většina těl v hrobech podle policie patří civilistům.

Gubernátor Charkovské oblasti Oleh Syněhubov dnes sdělil, že většina ze zatím exhumovaných těl nese stopy mučení.

Josep Borell prohlásil, že "Evropská unie je hluboce šokována" těmito zprávami. "Politické vedení Ruska a všichni zapletení do porušování mezinárodní a humanitárního práva na Ukrajině ponesou odpovědnost. EU podporuje každou snahu v tomto směru," řekl Borell.

Nález v Izjumu je "hrozivý, odporný a bohužel odpovídající zvrácenosti, s jakou ruské síly vedou válku proti Ukrajině a ukrajinskému lidu," uvedl dnes na setkání s novináři bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby. Na twitteru ho citovala reportérka CNN v Bílém domě.

NSC's John Kirby calls this "horrifying, repugnant and sadly in keeping with the kind of depravity with which Russian forces have been prosecuting this war against Ukraine and the Ukrainian people."https://t.co/gZUZvMyqCU