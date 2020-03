Bílý dům kvůli koronaviru navrhne opatření za 850 miliard dolarů

Návrh Bílého domu podle agentury AP zahrnuje úlevy pro malé podniky a letecké společnosti, nebo i rozsáhlé snížení daní pro zaměstnance. Ministr financí Steven Mnuchin ho pravděpodobně dnes na soukromé schůzce nastíní republikánům ze Senátu.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa doufá, že Kongres návrh urychleně schválí, možná už tento týden. "Máme před sebou mnoho práce," uvedl v pondělí Mnuchin.

Demokraté v pondělí představili vlastní návrh na opatření v hodnotě 750 miliard dolarů. "Potřebujeme velkou, odvážnou a bezodkladnou federální odpověď na řešení této krize," prohlásil šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer.

Here’s what my proposal to fight coronavirus would mean for you: pic.twitter.com/LTzPC3qrHU