Bílý dům naléhá na Kongres, aby přijal pomoc pro aerolinky

Aerolinky tvrdě zasáhly restrikce spojené s pandemií covidu-19 a v příštích dvou týdnech se proto připravují propustit tisíců zaměstnanců. Informovala o tom agentura Reuters.

"Pokud by předsedkyně (Sněmovny reprezentantů Nancy) Pelosiová byla ochotna posunout samostatný návrh zákona, který by zabránil vyhazovu lidí v odvětví letecké dopravy, prezident by to rozhodně podpořil," řekl Meadows reportérům. Poznamenal, že Bílý dům zkoumal možnosti, které by mohl prezident podniknout prostřednictvím exekutivních příkazů, ale žádná z nich se nejevila jako ideální.

O vládní pomoc žádají kromě aerolinek také další dopravní sektory, včetně veřejné dopravy, autobusových společností či železničního dopravce Amtrak.

Šéf letecké společnosti American Airlines Doug Parker po setkání s Meadowsem prohlásil, že propustit tisíce zaměstnanců by nebylo fér. "Není to fér vůči nim, není to fér vůči naší zemi. (...) Jsme tu jen proto, abychom snažně prosili všechny zúčastněné o přijetí záchranného covidového balíku před prvním říjnem," řekl Parker. Jeho společnost se chystá bez vládní pomoci dočasně propustit nejméně 19.000 lidí.

Na konci tohoto měsíce vyprší platnost federálního programu za 25 miliard dolarů (565 miliard Kč) určeného na výplaty zaměstnancům amerických aerolinek. Přijat byl v době, kdy se koronavirus začínal v USA šířit. Kongres pak vyčlenil stejnou částku na vládní půjčky leteckým společnostem, řada z nich se však rozhodla tento zdroj nevyužít.

Některé aerolinky nyní žádají o šestiměsíční prodloužení programů a zároveň jednají se svými zaměstnanci, aby se vyhnuly propuštění tisíců z nich v případě, že se zákonodárcům nepodaří v blízké době vyjednat další pomoc.

Letecká doprava významně utrpěla vzhledem k omezení pohybu a uzavírání hranic, k němuž přistoupila většina zemí světa v reakci na šíření nového koronaviru. S nemocí covid-19 zemřelo v USA už přes 196.000 lidí, nejvíce ze všech zemí na světě.