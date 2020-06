Bílý dům nedospěl k rozhodnutí o chystané izraelské anexi

"Jedná se o tom (o anexi). Prezident samozřejmě vystoupí s oznámením. Mluvil o tom a nechám na něm, aby toto zásadní ohlášení učinil on," řekla Conwayová.

V Bílém domě se rokuje, zda dá Washington coby nejbližší spojenec Izraeli k anexi svolení a za jakých podmínek, píše izraelský tisk. Poradci se snaží dohodnout, jak velké území by měl Izrael zpočátku zabrat a v jakém časovém sledu. Agentura Reuters dnes s odkazem na amerického představitele oznámila, že jednání skončila bez "konečné dohody".

Izraelská vláda chce anektovat židovské osady, v nichž žije půl milionu Izraelců, i údolí řeky Jordánu. Mohlo by to být až 30 procent Západního břehu Jordánu, s nímž Palestinci počítali jako se svým budoucím státem. Proti anexi nejsou jenom oni, ale i mnoho zemí a organizací včetně OSN.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo ve středu řekl, že rozhodnutí o anexi je na Izraeli. Podle Reuters byl při jednání v Bílém domě i Trump a Pompeo. Zdroje Reuters uvedly, že pro definitivní rozhodnutí je zapotřebí další diskuse a rozbor.

USA v lednu zveřejnily tak zvaný mírový plán, který má anexi umožnit. Počítá mimo jiné s tím, že USA uznají židovské osady jako součást Izraele a že Palestinci budou vyjednávat o svém budoucím státě. Palestinci tento plán zásadně odmítají.

Podle izraelského tisku USA zvažují souhlas s postupnou anexí, kdy by Izrael zabral nejprve osady v blízkosti Jeruzaléma. Trumpův zeť a poradce Jared Kushner je proti rychlé anexi, protože by to podle něj zmařilo naději, že se podaří Palestince dostat k jednacímu stolu. Má také obavy z reakce Jordánska, které je po Egyptu druhou arabskou zemí, jež s Izraelem uzavřela mírovou dohodu.