Bílý dům: Trump je nespokojený s kroky Číny ohledně Hongkongu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump si dokáže jen těžko představit, že by Hongkong zůstal světovým finančním centrem, pokud by jej ovládl Peking. Podle agentury Reuters to dnes v Bílém domě řekla novinářům tisková mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová s tím, že je Trump silně nespokojený se snahou Číny prosadit novou bezpečnostní legislativu v této poloautonomní provincii.